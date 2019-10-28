إلين سليمان تحسم الجدل: أنا سعودية و"ألبس على كيفي"

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اجتاح جدل حول جنسية عارضة الأزياء إلين سليمان مساحة كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإعلامية، ففي الوقت الذي شكك كثير من المغردين في جنسيتها السعودية، خرجت إلين سليمان في أحد البرامج التلفزيونية لتحسم الجدل، مؤكدة أن جنسيتها الحقيقية سعودية وليست يمنية كما يعتقد كثيرون.

وقالت إلين: "أنا أحترم اليمن وشعبه فيه أصل العرب، لكنني سعودية ولست يمنية"، ونفت إلين أن جمالها هو سبب عملها في قناة "إم بي سي" قائلة: "عندما أقدم برنامجاً يتكلم ويناقش المشكلات الاجتماعية، وأبحث عن حلول لها فأنا أملك الثقافة التي تؤهلني لهذا الأمر".

كما تمسكت إلين بحقها في أن تلبس ما يناسبها: "لن ألبس كما يريد الناس، ما ألبسه ليس فاضحاً".