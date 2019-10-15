رمضان هيفاء وهبي "أسود فاتح"

المصدر: الإمارات اليوم- دبي

بعد سلسلة من المشاركات الدرامية الناجحة التي كان آخرها مسلسل "لعنة كارما" تشارك المغنية اللبنانية هيفاء وهبي، في بطولة عمل درامي جديد بعنوان "أسود فاتح".

العمل المصري الجديد من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل. ويضم إلى جانب بطلته هيفاء كوكبة من الأسماء الفنية المعروفة التي يتم حاليا تحديدها، على ان يتم الإعلان عنها في وقت لاحق من قبل الشركة المنتجة. أما أحداث العمل الجديد فتدور بين مصر ولبنان في إطار اجتماعي مشوق وهو يضمّ مجموعة مُميّزة من الفنّانين يتمّ اختيارهم حالياً على أن تُعلن الشركة أسماء النجوم المُنضمّين في الفترة المُقبلة.

لم تكشف الفنانة هيفاء بعد عن أي تفاصيل تخص مشاركتها في بطولة العمل الجديد على صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مفضلة التكتم على الخبر وعدم نشر أي تفاصيل عنه قبل تأكيده.