أحلام: لا صلح مع راغب علامة

المصدر: حياة الحرزي- دبي

عقب فترة قصيرة من الإعلان الرسمي عن انطلاق تصوير الموسم الخامس من البرنامج العالمي "the Voice" بصيغته العربية، والذي يُعرض على شاشات "أم بي سي" ومن ثم الإعلان عن التعديلات الجديدة التي أدخلها القائمون على البرنامج وعلى أسماء النجوم العربية المشاركة والمدربين الذين يستمر منهم في هذا الموسم كل من من أحلام ومحمد حماقي، فيما يشغل الكرسيين الآخرين كل من راغب علامة وسميرة سعيد، سارعت الفنانة الإماراتية أحلام عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بطرح الفيديو الإعلاني الرسمي عن الموسم الخامس من برنامج المواهب الغنائية ،معلقة:" الموسم الخامس من The Voice أحلى صوت ينطلق السبت 21 سبتمبر على mbc1"و الذي ظهر فيه أعضاء لجنة التحكيم بتعليقاتهم المشوقة للجمهور ومشاكسات النجمة الإماراتية أحلام مع رفيق الدرب اللبناني، السوبر ستار راغب علامة، وتحدياتها المقبلة للنجم، التي كشفت عنها في الفيديو بصوتها قائلة "لا صُلح مع راغب علامة".

وكان هذا ردًّا على استفزاز راغب علامة لها بعد أن تعمدت إحدى مواهب البرنامج الصعود إلى المسرح وآداء أغنية للمطربة أحلام، ما دفع راغب علامة للتعليق عليها بالقول: "غنيتي لأحلام يعني بتستفزيني".

وبادرت الصفحة الرسمية لبرنامج المواهب العربي "ذو فويس" عبر موقعها على "تويتر"، بطرح نفس الفيديو الإعلاني الخاص بالبرنامج وأرفقته بنفس التعليق الذي نشرته أحلام على صفحتها، وظهر فيه النجوم راغب علامة وأحلام ومحمد حماقي وسميرة سعيد، التي انضمت إلى فريق محكمي البرنامج هذا الموسم، وذلك بعد انسحاب كل من إليسا وعاصي الحلاني من طاقم المسابقة، وسط ترقب وفضول جماهيريين واسعين وتساؤلات عامة عن تفاصيل بداية الموسم الجديد ، في ظل التغيير الكبير الذي طرأ على أسماء لجنة التحكيم، الذي من المتوقع أن يؤثر على نسب المتابعات الجماهيرية ويوسع حلقة الجدل الجماهيري بعد انسحاب الفنانة إليسا والفنان عاصي من لجنة التحكيم ، الذي يبدو انه انضم مؤخرا إلى حروب راغب وأحلام التي لا تبدو لها نهاية.