عمر خيرت.. ساعة من السحر في قلعة صلاح الدين

المصدر: القاهرة - رويترز

في ختام ساحر لمهرجان القلعة للموسيقى والغناء بالقاهرة الليلة الماضية قدم الموسيقار عمر خيرت باقة من أشهر مؤلفاته التي اقترنت في وجدان الجمهور على مدى العقود الماضية بأعمال تلفزيونية وسينمائية.

وعلى مسرح «المحكى» المكشوف بقلعة صلاح الدين جلس خيرت خلف البيانو ليعزف على مدى ساعة موسيقى: «اللقاء الثاني» و«قضية عم أحمد» و«غوايش» و«مسألة مبدأ» و«البخيل وأنا» وغيرها من المسلسلات والأعمال الدرامية.

ورافقت خيرت في الحفل مجموعة من العازفين المتمكنين من بينهم عازفة الهارب منال محيي الدين وعازفة الماريمبا نسمة عبدالعزيز.

وشهد الحفل إقبالاً كبيراً من جمهور ينتمي إلى فئات اجتماعية وعمرية مختلفة انتهز الفرصة لحضور المناسبة التي أقيمت خارج أسوار دار الأوبرا حيث اعتاد خيرت (70 عاما) تقديم حفلاته.

وتقول وزارة الثقافة إن عدد رواد الدورة الـ28 من المهرجان الذي أقيم على مدى أسبوعين بلغ نحو 130 ألفاً.

وكان قد سبق حفل عمر خيرت أمس عرض لفرقة سوهاج للفنون الشعبية قدمت خلاله لوحات غنائية واستعراضية من جنوب مصر.

وتأسس مهرجان القلعة للموسيقى والغناء عام 1990 ويعد من أبرز المهرجانات الصيفية في مصر.