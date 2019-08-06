"ذا فانتوم أوف ذا أوبرا" تنطلق في "دبي أوبرا" 16 أكتوبر

كشفت مجموعة "برودواي إنترتينمنت جروب" و"دبي أوبرا" عن تمديد فترة الجولة الخريفية لمسرحية "ذا فانتوم أوف ذا أوبرا" في دبي بإضافة ثمانية عروض، ما سيمنح عشاق المسرح الموسيقي أسبوعاً إضافياً للاستمتاع بالعرض الأشهر عالمياً خلال جولته الأولى في منطقة الشرق الأوسط.

وسينطلق العرض الموسيقي اعتباراً من 16 أكتوبر ويستمر لمدة ثلاثة أسابيع حتى 6 نوفمبر، وبدء بيع بطاقات العروض الإضافية اعتباراً من 11 يونيو الجاري.

وقال جاسبر هوب، الرئيس التنفيذي لـ"دبي أوبرا": "يسرنا أن نتمكن من استضافة واحدة من أروع المسرحيات الموسيقية حول العالم وتقديمها للجمهور في المنطقة، وأن نشاهد الحماسة والشغف التي أبداها عشاق المسرح الموسيقي، ونتمنى أن يتيح تمديد فترة عرض المسرحية لمزيد من الأشخاص فرصة التعرف على هذا الإبداع العالمي الاستثنائي ضمن واحدة من أفضل دور الأوبرا في العالم".

وسيكون الحضور على موعد مع عرض ساحر بمشاركة طاقم من 130 شخصاً بين ممثلين وأعضاء فرقة الأوركسترا، بما في ذلك الأداء المذهل لشخصية الشبح والتي سيلعب دورها أحد ألمع الأسماء في عالم المسرحيات الموسيقية، الممثل جوناثان روكسماوث. وفضلاً عن المشاهد الفريدة وتصاميم الرقصات المميزة والأزياء المسرحية التي يصل عددها إلى 230 زيّاً تحمل بصمة مصممة الأزياء العالمية الراحلة ماريا بيورنسون، ستنفرد جولة "ذا فانتوم أوف ذات أوبرا" الدولية بتجهيزات إضاءة متطورة ومؤثرات بصرية خاصة يتم استخدامها لأول مرة في المنطقة ليحظى الجمهور بعرض ساحر يخطف الأنفاس.

ومن جانبها، قالت ليز كوبس، المديرة التنفيذية لمجموعة "برودواي إنترتينمت جروب": "تحافظ الجولة العالمية لمسرحية "ذا فانتوم أوف ذا أوبرا" على عناصر الإنتاج اللندني الأصيل للمؤلف أندرو لويد ويبر، لتأخذ عشاق المسرح في جولةٍ فريدةٍ تستحضر سحر "ويست إيند" وسط أجواء دبي العصرية. وتم تنسيق كل عنصر من المسرحية الموسيقية على نحو متقن لتشكيل مشهد فني مهيب وساحر، بدءاً من الثريا المذهلة المصممة من ست ثريات صغيرة، وصولاً إلى الأجزاء السبع وثلاثين المتحركة خلال 30 ثانية الأولى من المشهد الافتتاحي، ما يجعلها واحدةً من أروع العروض في تاريخ المسرح الموسيقي. وبغض النظر عن مدى تعلقكم بالمسرح، فإن هذا العرض يعتبر تجربة مسرحية موسيقية لا تفوت".

وتضمّ المسرحية مجموعة من أشهر المقطوعات الموسيقية المؤثرة للمؤلف أندرو لويد ويبر، بما في ذلك "ذا فانتوم أوف ذا أوبرا" و"ثينك أوف مي" و"ميوزك أوف ذا نايت". وحققت النسخة الأصلية للمسرحية أفضل المبيعات حول العالم، حيث بيع منها أكثر من 40 مليون نسخة. كما حظيت بما يزيد على 70 جائزة مسرحية مرموقة، بما في ذلك 7 جوائز "توني" على مسرح "برودواي" و4 جوائز "أوليفر" على مسرح "ويست إيند".

وسينطلق عرض مسرحية "ذا فانتوم أوف ذا أوبرا" في دبي بالتعاون بين مجموعة "برودواي إنترتينمنت جروب" و"دبي أوبرا" بتاريخ 16 أكتوبر ويستمر حتى 6 نوفمبر، برعاية "دو لايف".

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