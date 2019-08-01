صورة حديثة للزعيم تثير مخاوف محبيه

المصدر: دبي- الإمارت اليوم

أثارت صورة حديثة للفنان الكبير عادل إمام موجة تساؤلات، ومخاوف اجتاحت مواقع التواصل بشأن حقيقة وضعه الصحي.

الصورة التي تجمعه بحسن سامي، زوج الفنانة داليا البحيري، بدا فيها متعبا، وظهرت عليه آثار الوهن.

وما زاد حجم الشائعات، انسحابه المفاجئ الجديد من استكمال تصوير "فلانتينو" على أن يعاود التصوير في سبتمبر المقبل، إضافة إلى غيابه عن عزائين متتالين، لأصدقاء العمر، فاروق الفيشاوي ووالدة يسرى، وهو أمر غير معهود عن عادل أمام، ووفائه الدائم لأصدقائه.

مواقع التواصل، التي تداولت الصورة، حملت للزعيم عبارات المحبة والدعاء، خاصة أن محبيه كثر على امتداد الوطن العربي.