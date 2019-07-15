زوج أنغام يعود بسرية إلى طليقته

المصدر: القاهرة - نجلاء سليم

منذ زواج انغام من الموزع احمد إبراهيم في بداية عام 2019 وتحديدا بشهر يناير ولم يتوقف الحديث عنها وعن ملابسات تلك الزيجة، ورغم حدوث مشكلات في البداية واصرار الزوجة الأولى لزوج انغام على الطلاق الا ان الأمور بدت مستقرة نسبيا في الشهور الماضية حتى خرجت اخبار صحافية منذ أيام تؤكد أن زوج انغام عاد في سرية تامة الى زوجته ياسمين عيسى أم ولديه، وانه قام بردها في شهور العدة وقبل ان تنتهي هذه الفترة التي يمكن ان يستردها لعصمته فيها.

ورغم خروج هذه الاخبار، حاول أحمد إبراهيم نفيها بتكذيب البعض ونشر نسخة مصورة من رسائل جرت بين زوجته الأولى ياسمين وبين بعض من سربوا الخبر وطالبتهم فيها بالنفي .. وصدق البعض ان الخبر مجرد شائعة حتى تأكد بنسبة كبيرة جدا خلال الساعات الماضية، وعلمت " الإمارات اليوم" ان عودة إبراهيم لزوجته حدثت بدون علم انغام وهذا ما ازعجها بشدة خاصة انها لم تطلب منها ان يطلق زوجته الأولى ابدا، والزوجة هي من أصرت على الطلاق، ولا أحد يعرف على وجه التحديد ما الذي وقع بين إبراهيم وزوجته الأولى وجعل الأمور تعود الى مجاريها رغم حالة الغضب الشديد التي كانت تسيطر على الزوجة لدرجة وصلت لرفع دعوى الطلاق ونشرها في الصحف ومواقع إخبارية.

وكما يتردد لا تسير الأمور على افضل حال بين أنغام وزوجها إبراهيم بعد اخبار عودته لزوجته حيث قامت انغام بأكثر من تصرف عكس حالة التوتر بينها وبين زوجها فمثلا حذفت منشورا من على صفحتها الرسمية بانستغرام كانت تهنئه فيه بعيد ميلاده وتحكي فيه عن سعادتها بالزواج منه وانه اول عيد ميلاد وليس الاخر بينهما في حياتهما الزوجية.

وشكل اختفاء المنشور بشكل مفاجئ علامة على حدوث شيء ما بين انغام وإبراهيم خاصة ان المنشور حذف بعد اعلان خبر عودته لزوجته، وظهرت انغام مع إبراهيم أيضا في حفلتها الأخيرة بالمملكة العربية السعودية ولم يظهر عليها علامات الارتياح ولم تكن بنفس الحميمة في التعامل معه، على عكس ما حاول ان يظهره، حيث بقي قريبا منها طوال الوقت لينفي أي خلافات زوجية، وحتى هذه اللحظات لم تعلن انغام عن أي أخبار تخص حياتها الزوجية.