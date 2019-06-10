منع عابد فهد وعباس النوري من الظهور في الاعلام الرسمي السوري

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

ذكرت وسائل إعلام سورية أن قراراً صدر بمنع ظهور عابد فهد وعباس النوري في وسائل الإعلام السورية الرسمية.

ونقل موقع "هاشتاغ سوري" عن مصادر له في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون أن عابد فهد ممنوع من الظهور والاستضافة على الشاشات والإذاعات السورية المحلية، لسبب غير معلوم ، وقد تم توقيف بث مقابلة أجرتها معه إذاعة صوت الشباب ضمن برنامج "مع الكبار"، حيث تم إزالة إعلان استضافته قبل يوم من بث البرنامج.

أما الفنان عباس النوري فق تم منعه بعد تصريحه المشهور بحق القائد التاريخي "صلاح الدين الأيوبي"، حيث وصفه بالـ "كذبة الكبيرة"، ما دفع المسؤولين عن الهيئة للتوجيه الشفوي بمنعه من الظهور، والذي يعتبر بمثابة قرار إداري في الهيئة.