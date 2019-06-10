أمل عرفة تعتزل قائلة: "أشعر بالقرف"

المصدر: دبي الإمارات اليوم

أعلنت الفنانة السورية أمل عرفة اعتزالها العمل الفني برسالة نشرتها صحيفة "الأخبار" اللبنانية، قالت فيها: "أشعر بالقرف".

وأفادت الصحيفة بأن عرفة أرسلت الرسالة لهم وتقول فيها إنها قررت أن تعتزل الفنّ.

وقالت عرفة برسالتها: "سأتركه لأهله هذا آخر كلام عندي، أشعر بالقرف النهائي، ربما تعيلني أيّ مهنة أخرى على الحدود الدنيا من الحياة الكريمة، بطريقة أفضل مما يحصل معي في هذه المهنة".

ويأتي ذلك بالتزامن مع الأزمة التي تعيشها أمل عرفة على خلفية اعتذارها بعد عرض حلقة الكيماوي من مسلسل "كونتاك" والانتقادات الكبيرة التي تعرّضت لها، واتهامها بالسخرية من ضحايا "الكيماوي"، وما رافقه من حديث عن منعها من الظهور عبر وسائل الإعلام السورية.