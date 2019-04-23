زوج أنغام الجديد: لا أريد الإنجاب منها!

المصدر: دبي- الإمارت اليوم

أكيد الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم أنه لايفكر أبدا الأنجاب من أنغام، وأشار ابراهيم أنه وأنغام لا يخططان لهذه الخطوة، خاصةً أن لديه ابنين من زواجه الأوّل، وهي بدورها أم لولدين.

وأضاف أنه في حال أنجب من زوجته أنغام، قد يكون لذلك أثر سلبي على زواجهما، حيث أنهما ارتبطا ببعضهما كي يعوض كل منهما الآخر عن أمورعدة، ولا يرغبان أن يشغلهما عن ذلك أي شيء آخر.

أكد في بث مباشر عبر حسابه على موقع "انستجرام"، أن التعليقات الساخرة حول فارق السّن بيه وبين أنغام لا تزعجه، وأضاف أنه يحبّ المرأة التي تحتويه، وزوجته الأولى كانت بدورها أكبر منه.

يذكر أن زواج إبراهيم الأوّل استمر لمدة 10 سنوات.