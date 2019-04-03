صافيناز تكشف لـ "الإمارات اليوم" حقيقة اعتناقها الإسلام

المصدر: القاهرة - نجلاء سليم

نفت الراقصة صافيناز لـ "لامارات اليوم" الخبر الذي تم تداوله على نطاق واسع حول إعتناقها الإسلام، وأكدت صافيناز أنها ولم ولن تفكر في اعتزال الرقص، وأنها ما زالت ولا تفكر في إرتداء الحجاب.

وأشارت صافيناز أنها فوجئت بترديد مثل هذه الأخبار متهمة احدى الراقصات المنافسات في محاولة منها لإبعادها عن الساحة الفنية حيث سيتوقف متعهدي الحفلات ومنظمي الافراح عن دعوتها للعمل.

وأضافت أن هذه الشائعة انتشرت اكثر من مرة من قبل لكنها تحب الرقص جدا أكثر من أي شئ، ومستحيل ان تعتزل المجال الذي تحبه.. وحول المنافسة قالت: لا أنافس إلا نفسي ولا اهتم بمعرفة عدد الراقصات حالياً فأنا اعرف أن لي جمهور كبير، ولي طابع خاص في الرقص لا يهتز بالمنافسة ولا بكثرة عدد الراقصات.

ونفت صافيناز أيضاً أن تكون مرتبطة على الاطلاق، قائلة "لا يوجد رجل في حياتي".. وحول ارتباط شائعة حجابها واسلامها أيضاً بالزواج من رجل مسلم، ضحكت صافيناز وعلقت بقولها: في أي ارتباط لي لا أسمح لرجل بإملاء شروطه علي، ولم يسبق أن طلب مني أي رجل أن أغير ديني، أو مهنتي، فهو يرتبط بصافيناز الراقصة، وغير مقبول أي نقاش خلاف ذلك.

وتحضر صافيناز لفيلم جديد مع المنتج أحمد السبكي، وتواصل التحضير مع أبطال العمل بيومي فؤاد ومحمود الليثي ومحد ثروت.. وقالت انها ستصور اول مشاهد الفيلم خلال الأسبوع المقبل.

وانشغلت الأوساط الإعلامية طوال اليومين الماضيين بخبر اعتزال الراقصة الأرمينية صافيناز الرقص، واشهار اسلامها، وافتتاح محل لبيع العباءات والملابس الإسلامية.

وأكدت الأخبار أن صافيناز رفضت الزواج من خطيبها قبل اشهار إسلامه كذلك طالبت جمهورها بعدم نشر صورها بملابس الرقص احتراماً لما قررته لحياتها الجديدة.