بالصور.. الظهور الأول لشهيرة وسهير رمزي من دون "حجاب"

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

ظهرت الفنانة سهير رمزي والفنانة المعتزلة شهيرة من دون حجاب لأول مرة داخل أحد "المولات التجارية"، أمس، وذلك خلال معرض و"بازار" بمناسبة أعياد الحب، لتوفير متطلبات واحتياجات المرأة.

ونشرت العديد من الصحف المصرية صور الفنانتين من دون حجاب بصحبة مصمم الأزياء هاني البحيري، والإعلامية هويدا بهجت، والاعلامية سهير جودة.

وتميز "البازار"، بمنتجات المصممات المصريات وبمشاركة سفارة الكويت في مصر، حيث تواجدت حرم سفير الكويت بجناح لمنتجات بلدها التي تبرعت بإراداته لصالح مستشفى أبو الريش للأطفال، وتبرعت الفنانة راندا فؤاد بلوحة فنية لمستشفى أبو الريش، كما تواجدت حرم السفير المصري بفرنسا وعدد كيبر من سيدات العمل الاجتماعي.