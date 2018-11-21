إعلامية خليجية تشتري "فيلا الدلع والفخامة" ب 5 ملايين دولار

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أثارت الإعلامية الكويتية حليمة بولند جدلاً كبيراً بين متابعيها بعد استعراضها لبيتها الجديد الفخم الذي اشترته في مدينة بروج أوزون في البوسنة بقيمة 5 مليون دولار.

ونشرت حليمة مقطع الفيديو على صفحتها عبر تطبيق "سناب شات" تحدّثت فيه عن شرائها بهذا المبلغ الكبير.

واستعرضت من خلال المقطع بعض التفاصيل عن الفيلا الفخمة، التي لا تزال قيد الإنشاء، لافتة الى جمال المدينة التي تتواجد بها وبأنها مجهزة بشكل راق وستحتوي أكبر نافورة راقصة في أوروبا بعد فترة من الوقت.

وأوضحت بولند أن "الفيلا تحتوي على 6 غرف وصالة، ويطلق عليها فيلا الدلع والفخامة والجمال"، لأنها تحتوي على غرفة مخصصة للسونا.

و نشرت حليمة صوراً عبر صفحتها على "إنستغرام" مع حاكم منطقة ترنوفو ورئيس بلدية البوسنة والهرسك، خلال فعاليات توقيعها العقد الاستثماري معه، الأمر الذي أثار حيرة المشاهدين ودهشتهم، متسائلين "من أين لها لكل هذه الاموال لا سيما وأنها تعمل كاعلامية وليست صاحبة شركات أو مديرة أعمال".