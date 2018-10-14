أنغام تؤجل حفلاً موسيقياً حداداً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت النجمة أنغام تأجيل حفلها على مسرح البروج بساقية الصاوى في القاهرة لمدة شهر، بسبب وفاة شقيقتها الصغيرة غنوة إثر حادث تصادم قبل يومين، وسوف يقام الحفل يوم 16 نوفمبر، فيما استقبلت أنغام العزاء في شقيقتها بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس بصحبة والدها الموسيقار محمد علي سليمان وشقيقها الموزع الموسيقي خالد سليمان ونجلها عمر عارف وباقي أفراد عائله سليمان.

وكانت الشقيقة الصغرى للنجمة انغام الفنانة غنوة محمد علي سليمان توفيت إثر حادث سير أليم وقع مساء الجمعة بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة، ونقلت غنوة على اإره لمستشفى القوات الجوية وأدخلت للعناية المركزة بسبب سوء حالتها،.. لكنها سرعان ما لفظت انفاسها الأخيرة.

وانتقلت الفنانة انغام الى المستشفى على الفور في حالة انهيار تام، ووصل للمستشفى أيضاً عدد من النجوم أصدقاء غنوة.

من جهتها عبَرت الفنانة السورية غنوة سليمان عن استيائها لزجّ صورتها واستخدام اسمها في بعض الصحف، لدى الإعلان عن وفاة المغنية المصرية غنوة سليمان شقيقة الفنانة أنغام، مشيرة إلى أن سلوكا كهذا يجب استنكاره ورفضه لما تركه من أثر سلبي في نفوس محبيها وأقربائها.

وقالت غنوة في بيان صحفي إنها إذ تعزي الفنانة أنغام بوفاة أختها، فإنها "ترفض في الوقت نفسه السلوك الصحفي لبعض الأقلام التي قامت بنشر صورتها الشخصية على خبر وفاة شبيهتها بالاسم، داعية إلى توخي الدقة إذا كان الأمر غير مقصود وإلى احترام مشاعر الناس إذا كان مقصودا".

وبينت أن أهلها عاشوا قلقا لدى رؤيتهم صورها مع خبر الوفاة المشير إلى اسمها، داعية الناس في الوقت نفسه إلى عدم التصديق السريع للأنباء وبخاصة ما يتعلق بالموت، لافتة إلى ضرورة التمييز بين فنانة مصرية رحمها الله وفنانة سورية معروفة بالغناء باللهجات المختلفة وخاصة العراقية.

إلى ذلك كشفت غنوة عن جديدها وهو أغنية عراقية جديدة بلون جديد وطريقة حديثة ومختلفة.

وأشارت إلى أن الأغنية ستطرح في الاسواق خلال اسبوعين وهي من كلمات ضياء الميالي وألحان حسام القيصر وتوزيع حسام كامل.

يشار إلى أن الفنانة المصرية المتوفاة كانت تحمل اسم غنوة سليمان أيضا وهي شقيقة النجمة أنغام وقد فارقت الحياة بحادث سير الجمعة.

وكانت غنوة أطلقت مؤخرا أغنية بعنوان «برا برا» ولاقت تفاعلا كبيرا بعد عرضها على القنوات ومواقع التواصل الاجتماعي.



