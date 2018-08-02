هذا ماقاله نجل مي سكاف عن آخر يوم في حياتها

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشف نجل الفنانة السورية الراحلة مي سكاف، جود الزعبي عن موعد دفن جثمان والدته وقال إنه سيوارى الثرى في العاشرة من صباح يوم غد الجمعة، بمرقدها المؤقت في ضاحية دوردان بباريس.

وقال الزعبي لـ "العربية.نت" إن مرقد والدته سيكون مؤقتا، "حتى نعود جميعا إلى سورية مشيرا إلى أن وفاة والدته كانت مفاجئة وغير متوقعة، ورحلت حزينة على ما يجري في سورية من ظلم وقهر.

وتحدّث جود عن تفاصيل يوم الوفاة، وقال إنه غادر المنزل في الصباح، تاركا والدته في حالة جيدة، وكانت لديها مقابلات مع أصدقاء في المساء، وفق مواعيد مسبقة قامت بتأكيدها وتحديدها بنفسها.

وكشف أنها كانت طبيعية جدا وتناولت إفطارها، وودعها مغادرا المنزل، ثم عاد في المساء موقنا أن والدته مازالت في الخارج مع أصدقائها، وفور دخوله فوجئ بها نائمة، فحاول إيقاظها لسؤالها عن سبب عدم خروجها فوجدها متوفاة، وعلى الفور أبلغ الشرطة.

وكشف جود أن سبب الوفاة سكتة دماغية وتمدد في أحد الشرايين بالدماغ، وأضاف أن والدته كانت حزينة على سورية، وساءت حالتها النفسية للغاية خلال الشهور الأربعة الأخيرة بسبب الوضع هناك، وهو ما أثر على صحتها وأعصابها، وجعلها تعيش في توتر وقلق وحزن وإحباط خلال أيامها الأخيرة، مشيرا إلى أنه رغم ذلك لم يكن يتوقع موتها ورحيلها بهذه الصورة المفاجئة وغير المتوقعة.

وحول تلقي الفنانة الراحلة تهديدات من أي جهة في سورية، قال جود إن والدته لم تكن تعبأ بأي شيء من هذا القبيل، فقد كانت قوية وصلبة، تقاتل من أجل بلدها، ولا يهمها أي شيء آخر سوى عودة سورية حرة أبيّة.