زواج مفاجىء لعبير صبري في دبي

المصدر: القاهرة- نجلاء أبو النجا

أعلنت الفنانة المصرية عبير صبري زواجها من المحامي أيمن البياع، وعقدت قرانها بدون أي مقدمات أو خطبة في القنصلية المصرية في دبي.

وقالت عبير في تصريحات صحفية أنها ستعلن عن كل التفاصيل قريباً جداً، وستحضر برفقة زوجها الى القاهرة قريباً لإتمام مراسم الزواج والإحتفال مع الأهل والأصدقاء والمقربين.

وذكرت مصادر مقربة من عبير انها وزوجها الجديد كانت تربطهما صداقة قوية لكن أمر الزواج حدث بشكل مفاجئ، ولم تفصح عبير عن اي شيء من هذا القبيل من قبل.

يذكر ان عبير تزوجت مرة واحدة من طبيب وبعدها ارتدت الحجاب لفترة حوالي خمس سنوات، قبل ان يتم الطلاق وتعود لحياتها الفنية ولم تفصح عن اسباب الانفصال حتى الان