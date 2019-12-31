تلفزيون دبي يبث احتفالات الإمارات والعالم بالعام الجديد 2020

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن تلفزيون دبي عن نقله المباشر والحصري لاحتفالات العام الجديد 2020، وذلك عبر مجموعة من التغطيات والفعاليات الخاصة على الهواء مباشرة من مواقع عدة في إمارة دبي، فضلاً عن نقل وقائع الاحتفالات بهذه المناسبة من مختلف إمارات الدولة وعدد من العواصم والمدن العالمية.

وابتداء من الساعة العاشرة من مساء اليوم، سيتابع الجمهور البث المشترك لقنوات: تلفزيون دبي، سما دبي، الذي سيستمر لغاية الساعة الواحدة من فجر غد الأربعاء، في الوقت الذي ستقوم قناة «دبي ون» الناطقة باللغة الإنجليزية وقناة دبي الرياضية، وإذاعة دبي على الموجة «93 FM»، بالانضمام للنقل المشترك مع تلفزيون دبي وقناة سما دبي.

نقل مباشر

وقال المدير التنفيذي لقطاع الإذاعة والتلفزيون في مؤسسة دبي للإعلام أحمد سعيد المنصوري، إن تلفزيون دبي سيوفر النقل المباشر لمختلف القنوات العالمية حيث سيكون باستطاعة تلك القنوات مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة في نقل هذا الحدث العالمي عبر إرسال خاص وفره تلفزيون دبي، ليشاهده ملايين البشر عبر العالم، وذلك من خلال جهود ما يزيد على 250 موظفاً، باستخدام أعلى التقنيات الفنية العالمية لرصد كل تفاصيل هذا الحدث المهم، في الوقت الذي سيتم نقل احتفالات برج خليفة من خلال 3 عربات نقل و20 كاميرا تلفزيونية، و3 طائرات مسيرة «درون»، إلى جانب 7 كاميرات، وعدد من عربات النقل التلفزيوني في أماكن متفرقة من دبي،مشيراً إلى أن تلفزيون دبي بقنواته المتعددة سيقوم بتقديم خدمة جديدة تتمثل في نقل وقائع احتفالات وعروض الألعاب النارية الضخمة احتفالاً برأس السنة في منطقة برج خليفة، إلى جانب الاحتفالات في برج العرب، وبرواز دبي، والقرية العالمية، ومطار دبي الدولي، ومنطقة «بلوواترز» وعين دبي، والتي ستبهر الآلاف من المشاهدين والزوّار من مختلف أنحاء العالم، وليشارك العالم احتفالاته التي ستبدأ من عدد من المدن العالمية في أستراليا وآسيا وأوروبا والأميركتين، إلى جانب احتفالات العاصمة أبوظبي، وإمارة رأس الخيمة، وعروض الألعاب النارية في مختلف إمارات الدولة، وليشاهد العالم الاحتفالات المبهرة التي ستسطع في سماء لؤلؤة الخليج دبي، وليكون العالم في عده التنازلي جاهزاً لاستقبال صبيحة العام الجديد من دولة الإمارات العربية المتحدة.

نخبة الضيوف والنجوم

من جهتها قالت مدير القنوات العامة في قطاع الإذاعة والتلفزيون ومديرة تلفزيون دبي سارة الجرمن، إن تلفزيون دبي سيوسع تغطيته لاحتفالات هذا العام، وذلك من خلال البث المباشر من استديوهاته الخاصة من موقع الحدث، حيث سيتم نقل تلفزيون دبي لاحتفالات العام الجديد من الاستديو الخاص في منطقة «برج بارك»، ابتداء من العاشرة من مساء اليوم، مع المذيعين أحمد عبدالله وشيما، ومجموعة من اللقاءات الخاصة مع عدد من الضيوف والنجوم أمثال: الفنانة السعودية داليا مبارك، والفنان العراقي محمود التركي، وبحضور فرقة (خرشا درامز) التي تضم خمسة عازفين من التراث الإماراتي والياباني، فيما سيتم بث حوارات خاصة ومباشرة من العاصمة أبوظبي ودبي مع الفنانين: تامر حسني ونانسي عجرم وناصيف زيتون. في الوقت الذي ستقدم مجموعة من المذيعين والمراسلين الميدانيين منهم إبراهيم استادي، سوسن سعد، عبدالله الكعبي، ساندي مصطفى، محمد مبارك، إيمان بن رميلة، روان، عدداً من التقارير المباشرة من مواقع مختلفة في منطقة برج خليفة، وبرج العرب، وبرواز دبي، والقرية العالمية، ومطار دبي الدولي، وغيرها من الأماكن المتعددة في إمارة دبي.

وسيتابع الجمهور مجموعة من التقارير الخاصة بتقنية «هولوغرام» الخاصة بالصور المجسمة ثلاثية الأبعاد والواقع الافتراضي، حول أهم الأحداث والإنجازات التي شهدتها الدولة خلال عام 2019، إلى جانب تقارير خاصة حول «عام التسامح»، واستعدادات الإمارات لاستضافة دبي لإكسبو 2020، الذي يقام تحت شعار «تواصل العقول وصنع المستقبل»، والذي يتوقع أن يستقطب نحو 25 مليون زيارة، 70% منها من خارج الإمارات، وهي أكبر نسبة من الزوار الدوليين في تاريخ معارض إكسبو الدولية الممتد منذ نحو 170 عاماً.

كما سيتابع الجمهور تقريراً خاصاً حول «عام الاستعداد للخمسين»، والاحتفال باليوبيل الذهبي للدولة في العام 2021، إلى جانب تقارير فنية خاصة حول أهم الأحداث الفنية خلال العام 2019، ومعايدات مجموعة من النجوم العرب من خلال برنامج «The Insider بالعربي»، بالإضافة إلى تقرير موسع حول استعدادات تلفزيون دبي وكواليس التحضير لفرق العمل بهذه المناسبة.

(#رأس _السنة_في_دبي)

يحظى متابعو تلفزيون دبي بقنواته المتعددة عبر شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، بتغطية مميزة، حسب ما أعلنت إدارة الإعلام الرقمي في قطاع الإذاعة والتلفزيون بمؤسسة دبي للإعلام، حيث تم أولاً تخصيص الوسم (#رأس _السنة_في_دبي)، إلى جانب مجموعة من الفعاليات والتغطيات الرقمية التي ستبدأ مع خدمة البث الحي والمباشر لهذه الاحتفالات عبر منصة وتطبيق (آوان)، والحساب الرسمي لتلفزيون دبي على تطبيق «يوتيوب»، إلى جانب حسابات تلفزيون دبي وقناة سما دبي وقناة «دبي ون» على شبكات التواصل الاجتماعي، فيما سيقوم فريق الإعلام الرقمي بإجراء العديد من اللقاءات المباشرة مع الجمهور في منطقة برج خليفة لبثها رقمياً بشكل مباشر، كما ستتولى شاشات رقمية عملاقة في منطقة «السيف» و«سيتي ووك» بدبي، بث وقائع نقل تلفزيون دبي للاحتفالات بالعام الجديد حول العالم.

حوارات خاصة ومباشرة مع تامر حسني ونانسي عجرم وناصيف زيتون وداليا مبارك ومحمود التركي.

3

عربات نقل و20 كاميرا تلفزيونية و3 طائرات مُسيَّرة «درون» تنقل احتفالات برج خليفة.