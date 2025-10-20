«الشارقة الخيرية» تُشارك في «سفينة الإغاثة الإماراتية» العاشرة إلى غزة

شاركت جمعية الشارقة الخيرية في تجهيز محتويات «سفينة الإغاثة الإماراتية» المتجهة من ميناء خليفة (كيزاد) في أبوظبي إلى الأشقاء في غزة، بتوجيهات مباشرة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبالتعاون مع عملية «الفارس الشهم 3» التي استهدفت إغاثة 50 ألف مستفيد من المتضررين من الحرب، والتغلب على ظروف الشتاء القاسية.

وتمثل هذه المبادرة السفينة العاشرة، بما يعكس التزام دولة الإمارات المستمر بالعمل الإنساني والخيري، على المستويين المحلي والدولي.

وأكد الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية، أن السفينة العاشرة جاءت بالتعاون مع عملية «الفارس الشهم 3». واشتملت إسهامات متبرعي الجمعية على 10 آلاف طرد غذائي لتأمين الاحتياجات الأساسية للأسر، و1000 طرد صحي يحتوي على مستلزمات العناية والنظافة الشخصية، إضافة إلى 15 ألف قطعة من الملابس الشتوية الثقيلة للأطفال وكبار السن، مضيفاً أن السفينة تأتي امتداداً للمرحلة الأولى من الحملة التي انطلقت من مطار الشارقة الدولي محمّلة بإمدادات شتوية متنوعة.

وأكد أن الجمعية تحرص على تكثيف جهودها لتغطية أكبر عدد ممكن من الأسر المحتاجة، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها دولة الإمارات لتقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني، وتخفيف معاناته في مواجهة التحديات الإنسانية المتزايدة جرّاء الحرب والظروف المناخية القاسية، مضيفاً أن حجم الدعم الذي قدّمته الجمعية منذ بداية الأزمة هو 10 ملايين درهم، شملت مواد غذائية وطبية واحتياجات عاجلة للأسر المتضررة.