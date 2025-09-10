مراكز «إسلامية دبي» تستقبل 640 دارسة

استقبلت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي أكثر من 640 دارسة، مع بداية العام الدراسي الجديد، تحت شعار «غالي ومسير على غالي»، في مراكزها المجتمعية، مثل مركز المزهر الثقافي الإسلامي، ومركز أم الشيف الثقافي الإسلامي، ومركز ند الشبا للنساء.

وتستكمل الدارسات مسيرتهن التعليمية خلال هذا العام، من خلال المناهج الدراسية الموحّدة في مجالات الفقه والسيرة النبوية، وعلوم القرآن الكريم، واللغة العربية، بما يسهم في تعزيز المعرفة الشرعية واللغوية، ويؤهل المرأة لتكون أكثر وعياً بدورها في بناء أسرة متماسكة ومجتمع متوازن.

وأشارت مدير إدارة البرامج المعرفية الإسلامية، شيخة سلطان المري، إلى أن استقبال الدارسات يأتي في إطار حرص الدائرة على تعزيز دور المرأة في مسيرة العلم الشرعي واللغوي، من خلال برامج متخصصة، موضحة أن هذه المسارات المعرفية تسهم في تكوين شخصية متوازنة قادرة على بناء أسرة واعية تسهم في نهضة المجتمع واستقراره.

وقالت المري: «نسعى إلى توفير بيئة تعليمية جاذبة ومُحفّزة تقوم على الاحترام والتقدير المتبادل، وتشجع على التفاعل والمشاركة الإيجابية، انسجاماً مع رؤيتنا في غرس القيم الإسلامية الأصيلة، وتعزيز الهوية الوطنية، وبناء مجتمع معرفي متماسك يواكب تطلعات القيادة الرشيدة».

واختُتم الاستقبال بأجواء من البهجة والتفاعل الإيجابي، التي أكّدت مكانة المرأة في مسيرة التعليم والتثقيف، ودورها المحوري في بناء الأسرة والمجتمع الإماراتي.