«إمام الفريج» في «دبي مولاثون 2025».. مشاركة نوعية من «إسلامية دبي»

شاركت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي في فعاليات «دبي مولاثون 2025»، من خلال منتسبي مبادرة «إمام الفريج» وأولياء أمورهم، إلى جانب عدد كبير من موظفي الدائرة وأبنائهم، في دبي مول، وسط أجواء مفعمة بالحماس والتفاعل الإيجابي.

وجاءت مشاركة الدائرة دعماً لـ«عام المجتمع»، وتحقيقاً لرسالتها في توظيف المبادرات الدينية والمجتمعية في أنشطة نوعية تعزز وتقوي الروابط الأسرية، وتشجع أفراد المجتمع على جعل الرياضة أسلوب حياة.

وأكد مدير عام الدائرة، أحمد درويش المهيري، أن مسؤولية الدائرة المجتمعية تتكامل مع المبادرات الوطنية التي تطلقها حكومة دبي لتعزيز جودة الحياة، ونشر القيم الإيجابية، وترسيخ التلاحم الأسري والمجتمعي.

وقال إن المشاركة في «دبي مولاثون 2025» جاءت لتجسد التفاعل الإيجابي بين القيم والممارسات، وتؤكد أن مبادراتنا، مثل «إمام الفريج»، قادرة على الحضور الفاعل في مختلف الساحات، سواء كانت رياضية أو ثقافية أو اجتماعية، بما يسهم في بناء الإنسان، وتنمية وعيه، وتعزيز دوره في خدمة مجتمعه.

وأضاف أن مثل هذه الفعاليات تمنح الأبناء فرصة للاندماج مع أسرهم في أجواء إيجابية، وتفتح أمامنا آفاقاً جديدة لتوسيع أثر مبادراتنا، لتكون أكثر شمولية وتأثيراً في المجتمع.

وتأتي المشاركة ضمن جهود الدائرة لترسيخ مفاهيم الرياضة المجتمعية بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة، ويواكب تطلعات حكومة دبي نحو مجتمع أكثر صحة وسعادة.