143 حصالة ذكية من «بيت الخير» لتعزيز التبرع في دبي

أعلنت «بيت الخير» توسيع شبكة الحصالات الذكية، التي أطلقتها في عام 2022، إلى 143 حصالة حالياً، موزعة على مواقع استراتيجية في مختلف مناطق دبي، بهدف الوصول إلى أكبر شريحة من المتبرعين، وذلك ضمن جهودها المتواصلة لتيسير سبل التبرع، وتوظيف التقنيات الحديثة في خدمة العمل الخيري.

وجاء هذا التوسع في إطار تنفيذ توجيهات دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، التي دعت إلى التحول الذكي في جمع التبرعات، وتبنّي الحلول الرقمية المستدامة، تماشياً مع رؤية حكومة دبي في التحول الرقمي.

وتوفّر الحصالات للمتبرعين خيارات متعددة للتبرع للمشروع الذي يرغبون في دعمه، من خلال الفئات المالية المختلفة من خمسة دراهم إلى 1000 درهم، إضافة إلى إمكانية التبرع بأي مبلغ يختاره المتبرع، وذلك عبر بطاقات الفيزا البنكية، كما توفر خاصية التبرع عبر «Apple Pay» و«Google Pay»، ما يُسهّل على المتبرعين إتمام عملياتهم بكل يسر وأمان، وقد عملت «بيت الخير» على تصميم هذه الحصالات بطابع عصري أنيق، يجمع بين الجاذبية البصرية وسهولة الاستخدام، حيث تتميز بواجهات تفاعلية واضحة تتيح للمتبرعين من مختلف الأعمار التفاعل معها بسهولة.

وتمتاز الحصالات الذكية بكونها مرتبطة مع النظام المالي والإداري للجمعية، ما يتيح تحديث البيانات بشكل لحظي، والاطلاع الدقيق على حركة التبرعات وتوجيهها مباشرة إلى برامج ومشروعات الجمعية المتنوعة، كما أنها مرتبطة مباشرة بحسابات الجمعية البنكية، لضمان سرعة وسلامة تحويل الأموال والتوثيق المالي الكامل.