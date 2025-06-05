«نسائية دبي» تنظم فعالية «فرحة عيد» للأيتام

نظمت جمعية النهضة النسائية، ممثلة في إدارة الفعاليات الاجتماعية والصحية، برنامجاً ترفيهياً للأيتام تحت عنوان «فرحة عيد»، وذلك بدورته الثانية تحت شعار «أنا لمجتمعي فرحة»، بحضور ومشاركة عدد من المؤسسات المجتمعية وجمهور من السيدات.

وشملت الفعالية أنشطة ترفيهية متنوّعة كالمسابقات والرسم والتلوين وتوزيع الهدايا على الأطفال، وورش عمل هادفة ومسلية للأطفال تعزّز من المهارات الإبداعية الزاخرة بالقيم.

وتضمن البرنامج الترفيهي عدداً من الفقرات الشائقة التي تفاعل معها الأطفال، مثل عروض التحدي والمسابقات وقراءة قصة، وجرى توزيع الهدايا القيمة على الأيتام والحضور، ما كان له الأثر الكبير في رسم البسمة على وجوه الأطفال.

الفعالية شملت أنشطة ترفيهية متنوّعة كالمسابقات والرسم والتلوين وتوزيع الهدايا على الأطفال.