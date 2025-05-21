«إسلامية دبي» تؤهل موظفات حملات الحج

أطلقت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي برنامجاً توعوياً متكاملاً، يستهدف تأهيل موظفات حملات الحج، في إطار استعداداتها المبكرة لموسم الحج لعام 1446 / 2025، وحرصها على تعزيز الجاهزية المعرفية والتنظيمية للكوادر النسائية المشاركة لحجاج موظفي حكومة دبي لعام 2025، ويهدف البرنامج إلى تمكين المشاركات من أداء أدوارهن بفاعلية واقتدار، بما يعكس الصورة الحضارية لدولة الإمارات في خدمة ضيوف الرحمن.

وانطلق البرنامج، أول من أمس، ويستمر حتى 28 مايو الجاري، بواقع يومين أسبوعياً (الاثنين والأربعاء)، في مركز الهدى التابع للدائرة، من 10 صباحاً حتى 12 ظهراً، مع إتاحة خيار الحضور الافتراضي عبر منصة «تيمز» إلى جانب الحضور المباشر، بما يراعي ظروف الموظفات ويعزز فرص الوصول والاستفادة.

من جانبه، أكد المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري رئيس حجاج موظفي حكومة دبي لعام 2025، محمد مصبح ضاحي، أن هذا البرنامج يأتي ضمن جهود الدائرة المتواصلة لتأهيل الكوادر النسائية من خلال محتوى علمي وتطبيقي يسهم في تقديم تجربة متميزة لضيوف الرحمن.

ويتناول البرنامج جملة من المحاور التخصصية التي تغطي الجوانب الفقهية والإدارية ذات الصلة بالحج، ويقدّمه عدد من المفتيات والواعظات المؤهلات في مجالات الفتوى والإرشاد، حيث يركّز على الأحكام الشرعية الخاصة بالحج للمرأة، إضافة إلى شرح مفصل للمناسك، وآليات التنظيم والإدارة خلال فترة الحج، بما في ذلك إدارة الوقت والمهام والعبادات وفق الأولويات والمقتضيات.

وحرصاً على تحقيق أكبر قدر من التفاعل والفهم، خصصت الدائرة وقتاً مفتوحاً للاستفسارات والنقاشات في ختام كل محاضرة، مع تسجيل كل الجلسات وتوفيرها للمراجعة لاحقاً، حرصاً على تعميم الفائدة واستيعاب المحتوى بشكل متكامل.

وفي سياق تعزيز الجوانب المعنوية في التجربة التدريبية، أعلنت الدائرة عن تنظيم محاضرة ختامية، بتاريخ 30 مايو، بعنوان «أثر الحج في تهذيب النفس»، بهدف تسليط الضوء على الأبعاد السلوكية والقيمية التي ترافق أداء الشعائر.