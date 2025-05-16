9 ملايين درهم لحملة «الأضحى» في «الشارقة الخيرية»

أطلقت جمعية الشارقة الخيرية حملة عيد الأضحى لعام 2025، بمخصصات مالية بلغت تسعة ملايين درهم، تتوزع على مشروع الأضاحي، وتسع مبادرات إنسانية وتنموية، تشمل: تيسير الحج، وتفريج كربة الغارمين، وعمليات القلب، وعلاج الحالات الحرجة، وجلسات غسيل الكلى، وإفطار يوم عرفة، وكسوة العيد، وبناء المساجد، وحفر الآبار ومكافحة العمى، وأكد المدير التنفيذي للجمعية، عبدالله سلطان بن خادم، أن الجمعية خصصت 5.2 ملايين درهم لمشروع الأضاحي، يتم من خلاله توفير 12 ألفاً و790 أضحية، توزّع بواقع 2500 أضحية داخل الدولة، و10 آلاف و290 أضحية في 40 دولة أخرى، وأشار إلى تحديد سعر الأضحية بـ650 درهماً داخل الدولة، و350 درهماً خارجها، لتيسير مشاركة المتبرعين، وأفاد بأن الجمعية رصدت 3.8 ملايين درهم لتنفيذ مشاريع إنسانية وصحية، أبرزها تيسير أداء مناسك الحج لـ170 من ذوي الدخل المحدود بالداخل والخارج، بكلفة 2.7 مليون درهم، وتفريج كربة 50 حالة من المتعثرين مالياً ممن صدرت بحقهم أحكام قضائية، وأشار إلى أن المبادرات الصحية تشمل إجراء 50 عملية قسطرة قلبية، وعلاج 10 حالات حرجة، وتوفير 500 جلسة غسيل كلى لمرضى لا يملكون نفقات العلاج، وتشمل الحملة تنظيم إفطار صائمين في يوم عرفة في عدد من المواقع بالدولة، وتوزيع كسوة العيد على 3000 مستفيد من الأطفال والأسر المتعففة، وخارجياً ستتضمن الحملة بناء مساجد، وحفر آبار مياه، وحملة طبية لمكافحة العمى، ومبادرة مساعدات غزة.