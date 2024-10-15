«الشؤون الإسلامية والعمل الخيري» تطلق منصة «الدائرة الرقمية»

أطلقت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي منصتها الرقمية كأداة حديثة لدعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية، وتحسين الأداء المؤسسي، وتوفير نظرة شاملة لأداء الدائرة وأنشطتها وخدماتها، حيث تأتي هذه المبادرة ضمن جهود الدائرة، لتعزيز الكفاءة والشفافية في العمليات المختلفة التي تشرف عليها، بما في ذلك إدارة المساجد، والإشراف على الفعاليات الخيرية، وتنظيم الأنشطة الدينية والتعليمية.

تتيح لوحة تحكم المعلومات للدائرة القدرة على تحليل البيانات بشكل فوري ودقيق، استناداً إلى قاعدة البيانات الضخمة المتوافرة في الأنظمة الإلكترونية المعمول بها في الدائرة، ما يساعد في متابعة مؤشرات الأداء الرئيسة (KPIs) عبر مختلف القطاعات، كما تسهم اللوحة في توفير رؤية شاملة للعمليات الجارية، وتسهل من متابعة المشاريع والمبادرات، وتقدم تقارير دقيقة لأصحاب القرار في الوقت المناسب.

وأشار مدير إدارة خدمة المتعاملين، مسؤول المبادرة، محمد جاسم المنصوري، إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي في قطاعات الدائرة، وتحقيق التكامل بين مختلف الأنظمة الإلكترونية المعمول بها، حيث ستسهم اللوحة في تحسين التواصل الداخلي بين الوحدات التنظيمية المختلفة.

وأكد المنصوري أن إطلاق هذه المنصة الرقمية يأتي ضمن التزام الدائرة بدعم رؤية دبي المستقبلية في التحول الرقمي والابتكار، وتعزيز الكفاءة والشفافية في جميع العمليات، وتسهيل وتسريع الوصول إلى المعلومات بشكل فوري وموثوق، لدعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية، موضحاً أن المنصة الجديدة ستمكن الدائرة من تحسين أداء إداراتها المختلفة بشكل متكامل، بما يسهم في تقديم خدمات متميّزة تلبي تطلعات أفراد المجتمع والمؤسسات الخيرية التي تتعاون معها الدائرة، ويخدم أهدافها في تعزيز العمل الخيري والديني في الإمارة، وتحقيق أقصى فائدة من الموارد المتاحة.

وكشفت المنصة الرقمية أن دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي تخدم أكثر من مليونين وأربعمئة مسلم في الإمارة، بوجود أكثر من 2400 مسجد ومصلى، بأكثر من 3000 عملية صيانة وقائية، حيث تتم إقامة أكثر من 45900 خطبة سنوياً، وغيرها من المعلومات.