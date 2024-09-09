«كهرباء ومياه دبي» تطلق مبادرتها الإنسانية «لأجيالنا القادمة»

أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي الدورة الثالثة من مبادرتها الإنسانية «لأجيالنا القادمة»، الهادفة إلى تجهيز وتوزيع 2500 حقيبة مدرسية لطلبة المدارس من الأسر ذات الدخل المحدود، وتقديم الدعم اللازم لهم لتحقيق النجاح الأكاديمي. وتأتي هذه الدورة بعد النجاح الذي حققته المبادرة العام الماضي، حيث تم توزيع 1700 حقيبة دراسية بمشاركة فاعلة من الشركات التابعة للهيئة وعدد من مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص.

يشارك في الدورة الثالثة من مبادرة «لأجيالنا القادمة» عدد من شركاء هيئة كهرباء ومياه دبي الاستراتيجيين، بما في ذلك دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ودائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وبلدية دبي، والمجلس الأعلى للطاقة، وشركة بترول الإمارات الوطنية (إينوك)، إضافة إلى الشركات التابعة لهيئة كهرباء ومياه دبي، وتتضمن «ماي دبي»، و«ديوا الرقمية». وستتولى هيئة تنمية المجتمع في دبي وعدد من جمعيات النفع العام في الدولة استلام الحقائب المدرسية وتوزيعها، بمشاركة متطوعين من موظفي هيئة كهرباء ومياه دبي.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «تدعم مبادرة (لأجيالنا القادمة) أهداف (أجندة دبي الاجتماعية 33) التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تحت شعار (الأسرة أساس الوطن)، والتي تهدف إلى تكوين أسر مستقرة، وتهيئة أجيال واثقة بقدراتها، متمسكة بهويتها، وجاهزة للمستقبل. وتعكس المبادرة، التي تأتي في إطار المسؤولية المجتمعية للهيئة، التزامنا بدعم المجتمع، وتعزيز سعادة الأسر وترابطها، وتوفير أفضل المعايير التعليمية للطلبة ذوي الدخل المحدود».