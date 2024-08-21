متبرع يسدد 14.7 ألف درهم كُلفة أدوية وعلاج «أبومحمد»

تكفل متبرع بسداد 14 ألفاً و716 درهماً كلفة الأدوية والعقاقير الطبية للمريض (أبومحمد – خليجي - 55 عاماً)، الذي يعاني مشكلات في القلب وانسداداً في الشرايين، وأجريت له عملية قسطرة قلبية مستعجلة للسيطرة على حالته الصحية.

ونسق «الخط الساخن» بين المتبرع ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي لتحويل مبلغ التبرع إلى حساب المريض في مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي.

وكانت «الإمارات اليوم» نشرت في 19 أغسطس من الشهر الجاري قصة معاناة (أبومحمد) مع المرض، وعدم قدرته على دفع مبلغ العلاج، نظراً للظروف المالية الصعبة التي يمر بها.

وأعرب المريض (أبومحمد) عن سعادته وفرحته بعد تلقيه خبر التبرع، مثمناً وقفة المتبرع إلى جانبه، مضيفاً أن التبرع والدعم ليسا غريبين على شعب الإمارات المحب لعمل الخير والمساهم في دعم الحالات الإنسانية.

وسبق أن روى المريض (أبومحمد) لـ«الإمارات اليوم» قصة معاناته مع المرض قائلاً: «في عام 1991 حصلت على فرصة عمل براتب 8000 درهم، وبعد أن استقر وضعي المادي قررت إحضار عائلتي للعيش معي، وتمكنت من توفير جميع ضروريات الحياة لأفراد أسرتي من مأكل ومشرب ومسكن».

وتابع (أبومحمد): «كانت حياتنا متوازنة ولم نواجه أي عراقيل أو صعوبات، لكن في عام 2017 انقلبت حياتنا رأساً على عقب بعد أن فقدت وظيفتي التي كانت مصدر دخل أسرتي المكونة من ستة أبناء وزوجتي، وطرقت العديد من أبواب الجهات الحكومية والخاصة في الدولة، ولم أوفق في الحصول على عمل جديد، وأصبحت أنفق من أموال مكافأة نهاية الخدمة من عملي السابق».

وأكمل: «بسبب شغفي ببيع وشراء السيارات المستعملة، قررت ممارسة تلك المهنة البسيطة حتى أستطيع إيجاد دخل لأفراد أسرتي، وخلال تلك الفترة قررت العيش مع شقيقي الذي يسكن في أبوظبي، وكنت أساعده في توفير بعض الاحتياجات اليومية».

وأضاف: «في أغسطس عام 2023 شعرت بتعب شديد، وضيق في التنفس، وآلام في الصدر ومنطقة الظهر، وزيادة التعرق، والغثيان، ونُقلت بسيارة الإسعاف إلى قسم الطوارئ في مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، وبعد إجراء الفحوص والتحاليل المخبرية والأشعة المقطعية لمنطقة الصدر، أخبرني الطبيب المعالج بإصابتي بذبحة صدرية أدت إلى انسداد في الشريان التاجي، وتم إجراء عملية قسطرة مستعجلة، ومكثت في المستشفى 35 يوماً أتلقى العلاج والرعاية الصحية».

وتابع: «بعد تحسّن حالتي الصحية أخبرني الطبيب المعالج بضرورة تغيير نمط حياتي، واتباع نظام غذائي صحي، وممارسة الرياضة، والإقلاع عن التدخين، والمواظبة على أخذ الأدوية في مواعيدها المحددة».

وأكمل (أبومحمد): «بسبب المرض والتعب الشديد الذي يلازمني أصبحت غير قادر على ممارسة مهنتي في بيع وشراء السيارات، ولم يعد بمقدوري توفير أدويتي التي أحتاج إليها، وسبق لي أن قدّمت أوراقي لمؤسسات خيرية لكنني لم أتلق أي رد، كما حاول شقيقي جمع جزء من المبلغ، لكن للأسف إمكاناته المالية لا تسمح له بذلك، وأنا أعيش حالة من القلق والخوف الشديد، حيث تسوء حالتي الصحية يوماً بعد يوم، وينعكس ذلك سلباً على حياتي وأسرتي».

• «أبومحمد»: التبرع والدعم ليسا غريبين على شعب الإمارات المحب لعمل الخير والمساهم في دعم الحالات الإنسانية.