3 طلاب خاتمين و6 مراكز في مسابقة الشارقة للقرآن الكريم

سجّل مشروع البر لتحفيظ القرآن الكريم (فئة الذكور) التابع لجمعية دار البر، ثلاثة خاتمين للقرآن الكريم، وستة مراكز متقدمة في مسابقة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية في دورتها الـ26، خلال الربع الثاني من عام 2024.

وأوضحت جمعية دار البر أن الطلاب الخاتمين للقرآن الكريم خلال الربع الثاني من عام 2024 هم: طالبان من الجنسية السورية: حسان سليم الحصيد البالغ 47 عاماً، ومحمد خليل إبراهيم البالغ 14 عاماً، والطالب الثالث من الجنسية اليمنية وهو عبدالرحمن عبدالملك البالغ 22 عاماً، في حين بيّنت الجمعية أن الطلاب الذين أحرزوا مراكز متقدمة في مسابقة الشارقة للقرآن الكريم هم: طه علي حسين عاشور الحاصل على المركز الثالث في فرع الـ20 جزءاً، وعيسى محمد أكرم زاهيد، الحاصل على المركز الثالث في فرع الـ10 أجزاء، وعبدالهادي أنور فاليل، الحاصل على المركز الثالث في فرع الخمسة أجزاء، وسيد المختار سيد أحمد، الحاصل على المركز الخامس في فرع كتاب عمدة الأحكام من 1 إلى 294، وعبدالرحيم شريف حسين الحاصل على المركز الثالث في فرع كتاب «تنبيه الأنام» بشرح خمسين حديثاً من قواعد الإسلام، ومحمد محمود سيد أحمد، الحاصل على المركز الثاني في فرع كتاب «عمدة الأحكام» من 1 إلى 165.

وقال الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لجمعية دار البر، الدكتور محمد سهيل المهيري: «يستمر مشروع البر (فئة الذكور) خلال الربع الثاني من عام 2024 في حصده كثيراً من الإنجازات، حيث بلغ إجمالي عدد الطلاب لمشروع البر 414 طالباً، منهم 171 مواطناً و243 وافداً.