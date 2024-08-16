246 مليون درهم حجم مشاريع هيئة الأعمال الخيرية العالمية خلال النصف الأول

أعلنت هيئة الأعمال الخيرية العالمية أن حجم المشاريع التي تم إطلاقها داخل دولة الإمارات وخارجها تجاوز 246 مليون درهم في النصف الأول من عام 2024، وذلك خلال اجتماع مجلس الأمناء الذي عُقد في مقر الهيئة بإمارة عجمان، برئاسة الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي، رئيس مجلس الأمناء.

وأعرب عن شكره وتقديره لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، ولسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد إمارة عجمان رئيس المجلس التنفيذي، كما توجّه بالشكر لأصحاب الأيادي البيضاء الذين أسهموا بسخاء في دعم مشاريع الهيئة. وأشار إلى أن إنجازات النصف الأول ليست مجرد أرقام، بل هي مبادرات عظيمة كان لها أثر كبير في نفوس المحتاجين، وغيّرت معادلة الفقر في قرى انقطعت بها السبل، فحولت حياة الأيتام إلى قصص نجاح، ومعاناة الأسر الفقيرة إلى أمل نحو حياة جديدة، وهذا لم يكن لولا تكاتف جهود الجميع من قطاعات وإدارات كان هدفها الأسمى فعل الخير.

من جانبه، استعرض الأمين العام للهيئة الدكتور خالد الخاجة، أهم محطات النجاح خلال حملتي رمضان والأضحى، وكيف استطاعت الهيئة أن تضع بصمة مميزة من خلال زياراتها الميدانية في النصف الأول التي شملت السنغال وموريتانيا والنيجر وقيرغيزيا، وغيرها من الدول، مؤكداً أن هذه الزيارات على الرغم من مشقتها فإنها تحمل في طياتها الخير، وتحقق رؤية الهيئة وأهدافها بمدّ يد العون للمحتاجين.