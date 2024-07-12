«إسلامية الشارقة» تعزز الأخلاق والقيم الإيجابية لدى الطلاب

تنظم دائرة الشؤون الإسلامية في الشارقة تزامناً مع الإجازة المدرسية برنامجها الصيفي التربوي للبنين والفتيات، إيماناً منها بأهمية اغتنام الوقت واستثماره في تنمية مهارات الطلاب وصقلها بما ينفعهم، وغرس وترسيخ الأخلاق والقيم الإيجابية فيهم.

ويأتي البرنامج الصيفي الذي يشارك فيه ما يزيد على 660 طالباً وطالبة، انطلاقاً من استراتيجية الدائرة العامة، وسعيها الدؤوب إلى نشر الوعي الديني، من خلال تنظيم الدورات والورش الشرعية، بهدف تعزيز القيم الإسلامية في المجتمع، وترسيخ مبادئ الدين الحنيف.

ويضم البرنامج الصيفي الدورة الصيفية الطلابية للبنين في العلوم والآداب الشرعية، التي تنظمها الدائرة تحت شعار «بالعلم والأخلاق نرتقي»، في ستة مساجد موزعة على ضواحي ومدن الإمارة، من الثامن من يوليو إلى 25 يوليو الجاري، ويحاضر فيها مجموعة من الوعاظ والخطباء في الدائرة.

وتتضمن الدورة التي تستهدف الفئة العمرية من ثمانٍ إلى 18 سنة، شرح بعض الأحاديث المنتقاة في فقه الطهارة والصلاة وفضل العلم.

كما يتضمن البرنامج الصيفي الدورة التربوية للفتيات التي نظمتها الدائرة تحت شعار «علمني ديني»، في الشارقة وخورفكان وكلباء ودبا الحصن، من 24 يونيو إلى الرابع من يوليو الجاري، حيث استهدفت الفئة العمرية من عمر ثماني سنوات إلى 14 سنة.