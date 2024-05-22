«إسلامية دبي» تنظم ورشة حول السياحة الدينية

نظمت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي - مركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية، أمس، ورشة بعنوان «الريادة في السياحة الدينية.. خطوة نحو تنمية مستدامة وابتكارية».

وذكرت الدائرة في بيان، أن مستشار مشروع مبادرة السياحة الدينية بالدائرة، الدكتور عبدالله عبدالجبار، قدم الورشة، وتناول فيها تعريف السياحة الدينية، ومفهوم وأهمية السياحة الدينية في الإسلام، مشيراً إلى أنواع السياحة، والفائدة التي تعود من السياحة الدينية.

وقال عبدالجبار، إن «إمارة دبي تتفرد عن غيرها في اعتمادها على السياحة بوجه عام، وتتبنى دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي مشروع السياحة الدينية في الإمارة، إذ إن لديها مساجد تاريخية قديمة، ومساجد حديثة من وحي التراث، ومساجد خضراء صديقة للبيئة، إضافة إلى إطلاق مساجد نوعية قيد الإنشاء تتمثل في مشروع بناء أول مسجد ثلاثي الأبعاد، وبناء أول مسجد عائم في الإمارة، كما تتفرد الدائرة في المواسم الدينية مثل رمضان في دبي والعيد في دبي وغيرها».

من جهته، قال مستشار التواصل الحضاري بمكتب المدير العام للدائرة، المستشار أحمد خلفان المنصوري: «في نقطة تحول ونظرة مستقبلية للسياحة الدينية، تعكس هذه الورشة الجهود المستمرة لتعزيز دور الشباب في قطاع السياحة الدينية وتشجيعهم على الابتكار والريادة في هذا المجال، وتأتي في إطار رؤية مستقبلية لتعزيز السياحة الدينية كجزء أساسي من السياحة الثقافية والتنمية المستدامة في دبي».