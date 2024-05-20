1106 مرضى يستفيدون من مساعدات «خيرية الشارقة» في 2023

كشفت جمعية الشارقة الخيرية عن أن حصيلة المستفيدين من مساعداتها العلاجية على مدار عام 2023، بلغت 1106 حالات مرضية، بكُلفة إجمالية قيمتها 22.2 مليون درهم، والتي جاءت بعد دراسة مستفيضة من قبل لجنة المساعدات، للوقوف على مدى الأحقية للمساعدة، حيث أظهرت تقارير البحث الاجتماعي والميداني، حالة العوز الشديد التي ألمت بهذه الحالات، ما دفع بالجمعية إلى تقديم المساعدة في إطار رؤيتها وأهدافها بتوفير الحياة الكريمة للمستحقين.

وقال المدير التنفيذي لجمعية الشارقة الخيرية، عبدالله سلطان بن خادم: «تم التوسع في حجم المساعدات العامة وبشكل خاص مساعدة المرضى الذين ليس بمقدورهم توفير نفقات علاجهم، وسعت الجمعية إلى الارتقاء ببرامج مساعدات العلاج، وتوفير الأدوية للمرضى من خلال العمل على إزالة جميع المعوقات التي تحول دون سرعة تنفيذ المساعدة، وهو ما من شأنه أن يسهم في سرعة تلقي الحالة للعلاج، وتخفيف أوجاعها وتعافيها، لتسترد عافيتها وتعود إلى حياتها الطبيعية مجدداً»، مشيراً إلى أن الجمعية تفتح بوابة مساعدات العلاج للمرضى وفق إجراءات دقيقة وعاجلة، لتمكين المستفيد من الحصول على علاجه بأسرع وقت ممكن.

وأضاف: أن «برامج مساعدات العلاج ضمت 1106 حالات، شملت التكفل بالعمليات الجراحية التي تندرج ضمن جراحات الأمراض المزهقة للنفس التي لا يسع المريض التأخر عن علاجها، وتشمل أمراض القسطرة والقلب والجلطة الدماغية وزراعة الكبد والنخاع والكلى، إلى جانب المرضى المصابين بأمراض مزمنة، ومصابي السرطان وفشل الكلى».

وتابع: أن «مساعدات العلاج شملت كذلك التكفل برسوم عمليات الولادة والإخصاب والحقن المجهري، وسداد ديون المرضى المتعسرين عن سداد كُلفة علاجهم، وذلك من خلال قنوات التعاون مع المؤسسات الصحية بعد دراسة مستفيضة عن الحالات، للتأكد من أحقيتها للمساعدة».