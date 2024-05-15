«إسلامية دبي» تكرّم الموظفين المتقاعدين

كرّمت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، الموظفين المتقاعدين الذين أمضوا أكثر من 25 عاماً بالعمل.

وأفاد بيان صادر، أمس، بأن مدير عام الدائرة، أحمد درويش المهيري، كرّم الموظفين بحضور المديرين التنفيذيين، ومديري الإدارات، ورؤساء الأقسام، والمستشارين، وموظفي الدائرة، خلال حفل تحت شعار «بصماتكم لن تنسى».

وأشاد المهيري في كلمة شكر وثناء للمتقاعدين، بفترة عملهم في الدائرة، قائلاً إنهم «تشبعوا من الخبرة والحكمة والصبر، وبذلوا الوقت والجهد والعطاء طوال مسيرة عملهم، وقدموا للدائرة الكثير، فكانوا خير المعلم عند الوقوع، وخير الصديق عند الوقوف، والقائد عند الأزمات، وإن بصماتهم لن تنسى، وستظل محفورة في ذاكرة الدائرة».

كما ألقى نائب كبير هيئة العلماء بالدائرة مسبقاً، الدكتور محمد القرشي، كلمة نيابة عن الموظفين المتقاعدين، بعنوان (نرحل ويبقى الأثر)، عبّر فيها عن حبهم وإخلاصهم للعمل في الدائرة وحكومة دبي عامة، مشيراً إلى أن تقاعدهم ما هو إلا بداية عهد جديد مع حياة اجتماعية أخرى ستتواصل مع كل من ساندهم وأكسبهم جزءاً من تجاربه وخبراته.