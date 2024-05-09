«خيرية الفجيرة» تنفذ مشروعات بـ 25 مليون درهم

كشف رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الخيرية، سعيد الرقباني، أن الجمعية نفذت مشروعات وبرامج خيرية بلغت قيمتها 25 مليون درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، استهدفت بها 321 ألفاً و280 مستفيداً من المستحقين. وقال الرقباني، خلال اجتماع مجلس إدارة الجمعية، إن الجمعية نفذت منذ بداية العام مشروع إفطار الصائم، بالتعاون مع مركز غرس لمشروعات الأسر المنتجة في الفجيرة، مشيراً إلى أنه تم إسناد تنفيذ المشروع لـ108 من الأسر المواطنة المنتجة المدربة والمؤهلة التي قدمت 3000 وجبة إفطار صائم على مدار شهر رمضان الماضي.