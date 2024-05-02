سلوك غير حضاري

لايزال بعض الأهالي يسمحون لأطفالهم بإخراج أجسادهم أو رؤوسهم من نافذة أو فتحة سقف المركبة أثناء السير على الطرقات، وخلال القيادة بسرعات عالية أحياناً، ما يُعدُّ سلوكاً غير حضاري وغير مسؤول، يعرّض الأطفال للخطر، وربما السقوط من المركبة، لذلك يرجى من إدارات المرور تكثيف حملات الرقابة على تلك السلوكيات وانعكاساتها الكارثية على حياة أبنائنا، والتوعية بأهمية التزام الجميع بأنظمة المرور وإجراءات الأمان والسلامة للأطفال أثناء نقلهم بالمركبات.

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