برنامج لتأهيل صُنّاع المحتوى الديني

أطلقت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، وأكاديمية الإعلام الجديد، برنامجاً تدريبياً مشتركاً يستمر 100 ساعة، بهدف تأهيل 20 صانع محتوى ديني على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بالتعاون والتنسيق مع جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية في أبوظبي.

وأفاد بيان صادر، أمس، بأن البرنامج التدريبي الذي حضره عدد من الموظفين والموظفات في الهيئة والدارسين والدارسات في الجامعة، يستهدف تأهيل صناع محتوى ديني متخصصين لنشر قيم الإسلام السمحة، واستثمار منصات مواقع التواصل الاجتماعي في إيصال المعلومات الدينية الصحيحة إلى أوسع جمهور، حيث يسعى البرنامج إلى تأهيل وبناء قدرات المنتسبين إليه ليكونوا صناع محتوى محترفين في مجال الإعلام الرقمي.

ويعمل البرنامج المكثّف الذي تقدمه أكاديمية الإعلام الجديد، بواقع خمس ساعات يومياً ولأربعة أيام في الأسبوع، ولمدة خمسة أسابيع متتالية، على تعزيز مهارات وكفاءة المشاركين وتزويدهم بأدوات أكثر ابتكاراً وتأثيراً، بما يضمن تقديم محتوى ديني يجسد سماحة الإسلام، ويساعد المنتسبين للبرنامج على أداء دورهم الرئيس المتمثّل في إيصال القيم الإسلامية إلى الجمهور، بشكل سهل ومبسّط.

وأكد رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، الدكتور عمر الدرعي، حرص الهيئة على الاستفادة من كل وسائل التواصل والتقنية الحديثة وتسخيرها لخدمة أهدافها، عبر تبني أساليب مبتكرة ومواكبة تراعي المحافظة على القيم الإسلامية الأصيلة والانفتاح على مستجدات العصر، بما يسهم في إظهار الوجه الحضاري للإسلام، وتعزيز الجانب الأخلاقي، والتمسك بالثوابت الدينية والوطنية، ونشر ثقافة التسامح والتعايش والسلام.

من جهته، قال مدير أكاديمية الإعلام الجديد، حسين العتولي: «يأتي التعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، بهدف تمكين صناع المحتوى الديني من مواكبة المستقبل الرقمي واستشراف تحولاته المتسارعة، وذلك في إطار حرص الأكاديمية على تدريب وصقل مهارات المنتسبين لبرامجها، بما يسهم في تخريج صناع محتوى محترفين يسهمون في تعزيز المعرفة بين أفراد المجتمع».