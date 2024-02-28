على مكتب المسؤول

بلدية المدام

شكا أهالي شعبية الرفادة في منطقة المدام بالشارقة، انبعاث روائح كريهة من مكب النفايات القريب من المنطقة، حيث يعانون انبعاث تلك الروائح خصوصاً عند هبوب الرياح باتجاه مساكن المنطقة، مشيرين إلى استيائهم الشديد جرّاء ذلك، وطالبوا المسؤولين في البلدية بالنظر في هذه الشكوى. (أبومحمد)

شرطة العين

نطالب نحن سكان منطقة الطوية في العين بضبط الشباب الذين يقودون درّاجات نارية غير مرخصة، وليس لديهم رخص قيادة، حيث إنهم يقودون الدرّاجات على طرقات المنطقة وبسرعات عالية تشكل تهديداً لحياتهم وحياة الآخرين، ويكثر ذلك خلال نهاية الأسبوع، لذا نناشد المسؤولين في شرطة العين بالنظر في هذا الأمر. (أبوسلطان)

بلديات الدولة

لوحظ في الفترة الماضية كثره الإلقاء العشوائي لعلب المشروبات الغازية وعبوات المياه والأكياس من نوافذ المركبات وهي تسير على الطرقات، وأيضاً في مواقف المراكز التجارية، وفي محيط البنايات السكنية، وهذا يشوه المنظر العام، ويعطي انطباعاً سيئاً لدى الآخرين، لذا نطالب المسؤولين في بلديات الدولة بتغليظ العقوبة على المخالفين. (أبوعبدالله)