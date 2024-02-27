على مكتب المسؤول

بلدية العين

نشكر بلدية العين على تنظيم مهرجان الزهور في حديقة الجاهلي الذي أعطى انطباعاً مميزاً للسائح والمقيم، لكن بسبب الإقبال الكبير واجه الزوار صعوبة في العثور على مواقف لمركباتهم، لذا نناشد البلدية بالنظر في إنشاء مساحات أكبر من المواقف، لاستيعاب الأعداد الكبيرة خلال تنظيم المناسبات المستقبلية في هذه الحديقة التي تتوسط مركز المدينة. (أبومحمد)

بلدية المدام

لوحظ على الطريق الممتد من منطقة المدام باتجاه مليحة وجود أغنام سائبة ترعى على أكتاف الطريق، وهذا يشكل خطراً قد يؤدي إلى حوادث مرورية، ويسبب ارتباكاً للسائقين، لذا نناشد المسؤولين في البلدية بنشر الوعي لدى مُلّاك هذه الأغنام وخطورة دخولها إلى الطرقات العامة. (أبوسعيد)

«داماك»

نطالب نحن سكان مشروع «داماك هيلز2» في منطقة اليفرة في دبي بتمهيد الطرق الترابية للوصول إلى الكثبان الرملية، وقضاء أوقات مع أسرنا بالقرب من المشروع السكني، لكي يتسنى لجميع القاطنين الاستمتاع بالأجواء، خصوصاً في فصل الشتاء بدلاً من تكدس المركبات على طرفي الطريق الممتد من المشروع إلى طريق القدرة، ووقوف المركبات بشكل عشوائي ومرور الأطفال والكبار وعبورهم الطريق بشكل يشكل خطراً عليهم، ويسبب ارتباكاً للسائقين. (أبوعمران)