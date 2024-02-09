جلسة حوارية بين كبار السن والشباب في «اجتماعية الشارقة»

نظّمت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة جلسة حوارية في متحف الشارقة البحري، تحت عنوان «حياة أهل البحر»، جمعت بين فئة الشباب وكبار السن المقيمين في دار الرعاية الاجتماعية ومنتسبي مركز خدمات كبار السن بدائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، والتي أظهرت تفاعلاً فريداً وتأثيراً إيجابياً على المشاركين.

وشهدت الجلسة حضوراً فاعلاً من قبل كبار السن، حيث شاركوا بحماس في فعاليات الجلسة، وأبدوا آراءهم وتجاربهم بشكل فعّال، وعززوا التواصل بين أجيال المجتمع، وفتح قنوات الحوار بين الشباب وكبار السن.

أعرب المشاركون من كبار السن عن سعادتهم بالفعالية، مشيرين إلى أنها تسهم بشكل كبير في تعزيز روح التواصل بين الأجيال المختلفة. ونشجع دائماً على دمج كبار السن في الفعاليات المجتمعية، لتعزيز شعورهم بالانتماء والاستمتاع بتجارب جديدة.

تعكس هذه الجلسة الحوارية التفاعلية التزام متحف الشارقة البحري بتوفير بيئة مشجعة لتبادل الخبرات والتواصل بين جميع أفراد المجتمع، ما يسهم في إبراز القيم الاجتماعية والتراثية لدى الشباب وكبار السن على حد سواء.