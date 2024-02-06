على مكتب المسؤول

شرطتا دبي والشارقة

شكا سائقون يمرون في شارع الإمارات من (الشارقة إلى دبي)، عدم التزام بعض السائقين وأصحاب الدراجات النارية بأنظمة السير والمرور، خصوصاً في الفترة الصباحية، وقيادة مركباتهم بسرعات متهورة، لاسيما أن بعضهم يحاول المرور من النقطة العمياء أحياناً، ما يربك حركة السير وقد يتسبب في حوادث خطرة. ودعوا إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمعالجة هذا الأمر، حرصاً على سلامة الجميع. (أبوأحمد)

بلدية الذيد

لاحظ سكان ومرتادو منطقة الذيد التابعة لإمارة الشارقة ترك البعض قططهم المنزلية في الأماكن العامة والأسواق الشعبية، خصوصاً عند فترة مرض القطط أو التزاوج، مطالبين الجهات المعنية في الشارقة بإيجاد حل لتلك المشكلة للحد من هذه السلوكيات. (أبويوسف)

بلدية خورفكان

لاحظ سكان منطقة خورفكان، التابعة لإمارة الشارقة، وجود سيارات مهملة ومتروكة في بعض المناطق السكنية، ما يؤدي إلى تراكم الغبار عليها، لتصبح مأوى للحيوانات والقوارض والحشرات، لذا طالبوا الجهات المعنية والمسؤولين في بلدية خورفكان بتنفيذ حملات توعية بلغات عدة من أجل تعزيز الوعي لدى أفراد المجتمع بما يترتب على هذه السلوكيات، والعمل على رصد المركبات المهملة وحجزها في الساحات المخصصة لها، وتغليظ العقوبة على تغريم المخالفين. (أبوراشد)