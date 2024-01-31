على مكتب المسؤول

بلدية المدام

شكا مرتادون لطريق (المدام - الذيد) في الشارقة، وجود جِمال سائبة ترعى على طرف الطريق، رغم وجود سياج على امتداد الطريق، الأمر الذي يحدث ربكة للسائقين، وربما يتسبب في حوادث مرورية.

وطالبوا من البلدية تحذير ملاك تلك الجمال من تركها ترعى على أطراف الطريق من دون راعٍ، مقترحين فرض جزاءات على المخالفين. (أبوسالم)

«طرق دبي»

ناشد سائقون في منطقة نايف، هيئة الطرق والمواصلات في دبي، زيادة عدد اللوحات الإرشادية في الأماكن المخصصة لعبور المشاة، وزيادة استخدام الجسور والإشارات الضوئية لتنظيم حركة السير في تلك المنطقة، لتجنب الحوادث البسيطة وحوادث الدهس. كما ناشدوا الهيئة حثّ المشاة على التزام قواعد العبور الصحيحة للطريق، متمنين أن يتم النظر في هذا الأمر، حرصاً على السلامة العامة. (أبوخالد)

شرطة أبوظبي

اقترح سائقون يستخدمون الطرق الخارجية لأبوظبي، على شرطة الإمارة، النظر في رفع سرعة تلك الطرق إلى 100 كيلومتر في الساعة، بدلاً من 80 كيلومتراً، خلال تقلبات الطقس وانخفاض مدى الرؤية، لاسيما وقت الضباب. وذكروا أن الموظفين الذين يستخدمون تلك الطرق يومياً للذهاب إلى وظائفهم وأعمالهم خارج الإمارة، يعانون خفض السرعة مع حالات الضباب الخفيفة، ما يتسبب في تأخرهم عن الدوام، أو أخذهم إجازات في الأيام التي يتشكل فيها الضباب. (أبوعلي)