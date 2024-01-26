على مكتب المسؤول

يقود أصحاب دراجات هوائية، من جنسيات مختلفة، دراجاتهم على الطرق الفرعية في الفترة المسائية من دون ملابس فوسفورية، ما يحول دون الانتباه إليهم أو رؤيتهم من مسافة بعيدة، الأمر الذي قد يعرّضهم للدهس.

نناشد المسؤولين في شرطة العين إلزامهم ارتداء الملابس الفوسفورية. (أبوعلي)

بلدية الشارقة

من الملاحظ لكثيرين أن الطرق المؤدية من دبي إلى الشارقة تشهد ازدحاماً كثيفاً يومياً، وبطئاً في الحركة المرورية، خصوصاً في ساعات الذروة، ويتكرر المشهد ذاته على شارع الشيخ زايد أو شارع الشيخ محمد بن زايد أو شارع الإمارات.

أقترح على الجهات المعنية في الشارقة إنشاء مسارات خاصة للحافلات، تنقل الركاب من دبي إلى الشارقة والعكس، ونقل المنطقة الصناعية بعيداً، وإنشاء وحدات سكنية بديلة. (أبوسلطان)

شرطة الشارقة

نعاني - نحن السكان - بشأن قيادة بعض السائقين، من فئة الشباب، في مدينة الذيد بالشارقة، إذ يقودون مركباتهم بسرعات عالية، تشكل خطراً على حياتهم وحياة الآخرين. ويتسم معظم سلوكهم بالطيش والتهور، فضلاً عن التسابق، خصوصاً في الساعات المتأخرة من الليل، ما يسبب إزعاجاً مستمراً للسكان.

نطالب الجهات المعنية بضبط هذه التصرفات، حفاظاً على حياة الشباب وحياة الآخرين. (أبوخليفة)