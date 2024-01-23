37.7 مليون درهم تبرعات إلكترونية لـ «خيرية الشارقة» خلال 2023

بلغت قيمة التبرعات النقدية التي قدمها المحسنون إلى جمعية الشارقة الخيرية من خلال وسائل التبرع الإلكترونية على مدار العام الماضي 37.7 مليون درهم، بواقع 24.3 مليون درهم من متبرعي الموقع الإلكتروني، و13.4 مليون درهم من مستخدمي الرابط الذكي.

وقال رئيس قطاع الخدمات المؤسسية في الجمعية عبدالله سيف بن هندي، إن قنوات التبرعات الإلكترونية حققت تقدماً ملحوظاً على مدار العام الماضي، وشهدت انتشاراً واسعاً بين الغالبية العظمى من جمهور المتبرعين الذين أبدوا رضاهم عما وفرته لهم الجمعية من وسائل تبرع ميسرة وسلسة للغاية.

وأشار إلى أن الجمعية استطاعت مواكبة التحولات الرقمية وأصبحت خدماتها كافة تتم عبر الأجهزة الذكية، ما يتيح للغالبية العظمى من الجمهور وهم مستخدمون دائمون للتطبيقات الرقمية إمكانية المشاركة في دعم أعمال الجمعية من مكان تواجدهم عبر خطوات بسيطة وميسرة بعيداً عن التقليدية والنمطية.

وأعرب بن هندي عن تطلعه إلى استحداث مزيد من التطبيقات والقنوات الرقمية الميسرة والأكثر بساطة وسهولة لدى المحسنين وجمهور الجمعية عامة، داعياً إلى الاستفادة من هذه الوسائل والخدمات التي توفرها الجمعية في تعزيز مسيرة العمل الإنساني في إمارة الشارقة، وهو ما يعود في النهاية بالفائدة الكبرى على المستهدفين والمستحقين.

ولفت إلى أن الجمعية تتمتع بمرونة كبيرة في تنوع وسائل التبرع المتاحة لديها، موضحاً أنه إلى جانب الوسائل الذكية تتوافر طرق تبرع تقليدية ممثلة بالرسائل النصية والتحويلات البنكية ومحصلي الجمعية ومراكز خدمة العملاء في مقر الجمعية الرئيس وفروعها، إلى جانب «الخط الساخن».