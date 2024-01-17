«الخط الساخن» يداوي آلاماً ويخفّف معاناة 548 حالة إنسانية بـ 41.7 مليون درهم خلال 2023

تواصل «الإمارات اليوم»، للعام الـ18 على التوالي، جهودها في تخفيف معاناة المحتاجين، والتفريج عن المكروبين، وتوفير الدواء والعلاج للمرضى المعوزين، ومساعدة الطلبة غير القادرين على مواصلة دراستهم. وبلغت قيمة المساعدات التي وفرها «الخط الساخن»، خلال العام الماضي، 41 مليوناً و711 ألفاً و340 درهماً، قدّمها متبرعون وبنوك وجمعيات وهيئات خيرية، واستفاد منها 548 حالة، ليصل إجمالي مساعدات «الخط الساخن» خلال 14 عاماً، إلى 422 مليوناً و276 ألفاً و650 درهماً، استفاد منها 6648 شخصاً وأربع مؤسسات.

وحصلت مبادرات «تفريج كربة» على المرتبة الأولى من هذه المساعدات، بقيمة بلغت 38 مليوناً و37 ألفاً و253 درهماً، استفاد منها 465 حالة إنسانية من السجناء والملاحقين قضائياً، فيما جاءت الحالات العلاجية في المرتبة الثانية بمبلغ ثلاثة ملايين و424 ألفاً و908 دراهم، استفادت منها 69 حالة مرضية، وتبوأت مساعدات التعليم المرتبة الثالثة بمبلغ 145 ألفاً و653 درهماً، استفاد منها 10 حالات إنسانية، وحلّت المتأخرات الإيجارية في المرتبة الرابعة بـ103 آلاف و526 درهماً، وشملت أربع حالات إنسانية.

وتوزّعت مساعدات «الخط الساخن» على جنسيات مختلفة، بينهم 360 مواطناً بمبلغ 32 مليوناً و819 ألفاً و483 درهماً، و165 من جنسيات عربية بمبلغ سبعة ملايين و559 ألفاً و954 درهماً، ثم 13 آسيوياً بمبلغ مليون و153 ألفاً و734 درهماً، ثم سبعة خليجيين بمبلغ 128 ألفاً و305 دراهم، وثلاثة أشخاص من جزر القمر بمبلغ 49 ألفاً و864 درهماً.

وأفاد رئيس شعبة «الخط الساخن»، الزميل أحمد المزاحمي، بأن «الخط الساخن» تلقّى 31 مليوناً و725 ألفاً و64 درهماً، من مؤسسات خيرية وحكومية وخاصة، خلال العام 2023، توزّعت على 304 حالات إنسانية، كما تلقّى مساعدات بقيمة تسعة ملايين و986 ألفاً و276 درهماً، من متبرعين، استفادت منها 244 حالة مرضية وإنسانية، ومواجهة ظروف معيشية صعبة، والإفراج عن سجناء معسرين، ليصبح إجمالي مبلغ المساعدات 41 مليوناً و711 ألفاً و340 درهماً.

وأضاف أن «مساعدات بنك دبي الإسلامي احتلت المرتبة الأولى، بقيمة 13 مليوناً و64 ألفاً و845 درهماً، أسهمت في مساعدة 170 حالة إنسانية، وحلت مؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية والإنسانية، في المرتبة الثانية، بقيمة خمسة ملايين و365 ألفاً و620 درهماً، استفادت منها 63 حالة إنسانية، وجاءت هيئة الأعمال الخيرية في المرتبة الثالثة، بأربعة ملايين درهم لحالة إنسانية واحدة، وفي المرتبة الرابعة حلت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي بقيمة ثلاثة ملايين و183 ألفاً و599 درهماً، توزعت على 29 حالة إنسانية».

وأفاد المزاحمي، بأن «مصرف الإمارات الإسلامي، جاء في المرتبة الخامسة، بقيمة ثلاثة ملايين درهم، توزّعت على 20 حالة إنسانية، فيما جاءت جمعية دار البر في المرتبة السادسة بمليون و31 ألف درهم، توزعت على حالتين إنسانيتين، وحلت شركة دبي للتأمين في المرتبة السابعة بمليون درهم، توزعت على 11 حالة إنسانية، وجاءت هيئة الهلال الأحمر في المرتبة الثامنة بـ380 ألف درهم لحالة إنسانية واحدة، وحل المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية في المرتبة التاسعة بمبلغ 300 ألف درهم، استفادت منه ثلاث حالات إنسانية، وحلّت جمعية الشارقة الخيرية في المرتبة الـ10، بـ200 ألف درهم لحالة إنسانية واحدة، وجمعية بيت الخير في المرتبة الـ11 بمبلغ 100 ألف درهم لحالتين إنسانيتين، وأخيراً صندوق الفرج بمبلغ 100 ألف درهم لحالة إنسانية واحدة.

وأشار المزاحمي إلى أن «الخط الساخن» تبنى أربع مبادرات مجتمعية خلال العام الماضي، بقيمة إجمالية بلغت 38 مليوناً و563 ألفاً و759 درهماً، استفادت منها 467 حالة إنسانية.

وأفاد بأن 465 من السجناء المعسرين والملاحَقين قضائياً والمتعثرين في قضايا إيجارية استفادوا من مساعدات بلغت 38 مليوناً و37 ألفاً و253 درهماً، موضحاً أن «الخط الساخن» نظّم موسمين لمبادرة «ياك العون» في عام 2023، بالتعاون مع محاكم دبي ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، لمساعدة 249 مواطناً من الملاحَقين قضائياً في إمارة دبي، بقيمة 26 مليوناً و380 ألفاً و160 درهماً.

وقال، إنه تم تنظيم مبادرة «يد الخير» للإفراج عن السجناء والملاحقين قضائياً من المتعثرين في قضايا إيجارية في دبي، وتمت مساعدة 211 مستفيداً بمبلغ 10 ملايين و500 ألف درهم، كما تم تنظيم مبادرة «بينان الخير»، بالتعاون مع مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان لتشييد 22 مبنى وقفياً بقيمة 35 مليون درهم، وأطلق أيضاً مبادرة «فالكم طيب 2» الموسم الثاني لمساعدة تستهدف المرضى المحتاجين والنزلاء المعسرين والحالات الإنسانية، بالتعاون مع مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر، التي أسهمت في مساعدة سبع حالات بقيمة مليون و683 ألفاً و599 درهماً، لافتاً إلى أن للصحيفة اتفاقاً مسبقاً مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، لإدارة الحساب البنكي الخاص بـ«الخط الساخن»، إذ تعتبر شريكاً استراتيجياً لـ«الإمارات اليوم».

وقالت أخصائية التوظيف في شعبة «الخط الساخن»، صبيحة الكتبي، إن «الخط الساخن» أسهم في مساعدة 280 مواطناً في الحصول على فرص وظيفية في القطاعين الحكومي والخاص في إمارات الدولة من عام 2009 إلى 2023، كما أطلق خلال السنوات الماضية مبادرات مع إدارة مراكز وزارة الداخلية لتأهيل وتشغيل أصحاب الهمم، تحت اسم «مبادرة نحن قدها» و«مبادرة لطيفة» لتوظيف أصحاب الهمم في القطاعين العام والخاص، وأسهم في توظيف 85 مواطناً من أصحاب الهمم، وتبنّى مبادرة مع هيئة دبي للثقافة لتوظيف المواطنين، إذ تم طرح 52 شاغراً للمواطنين.

وأفادت أخصائية الشكاوى في شعبة «الخط الساخن»، عائشة المنصوري، بأن «الخط الساخن» يتلقّى الملاحظات والاقتراحات والشكاوى يومياً، ويتولى تقسيمها إلى شكاوى عامة وأخرى خاصة، إذ يتم استقبال الشكاوى وتحويل بعضها إلى الصحافيين في «الإمارات اليوم» لمتابعتها، فيما يتم تحويل الشكاوى الأخرى إلى الجهات ذات الاختصاص للنظر فيها.

وأشارت إلى أن الملاحظات التي استقبلها «الخط الساخن»، في عام 2023، تركزت على الخدمات المقدمة في مناطق مختلفة من إمارات الدولة، وارتفاع الأسعار، والشكاوى التي تخص المستهلك بشكل عام.

• 422 مليون درهم قدمتها «الإمارات اليوم» خلال 14 عاماً، وأسهمت في مساعدة 6648 حالة إنسانية.

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7 مؤسسات حكومية وخاصة وخيرية ومتبرعون شاركوا في جمع المبلغ

تكاتف مجتمعي يقدم 6.7 ملايين درهم لعلاج الطفل «محمد»

لم تمضِ أيام على نشر «الإمارات اليوم» قصة الطفل (محمد، سوداني ـ 22 شهراً)، الذي ولد يعاني مرضاً جينياً وراثياً، ويحتاج إلى علاج تبلغ كلفته ستة ملايين و693 ألفاً و196 درهماً، حتى هبّت مجموعة من المؤسسات والجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة والخيرية في الدولة لتقديم المبلغ كاملاً، لتعطي أملاً لهذا الطفل بحياة طبيعية، بعدما كانت أسرته يائسة من إمكانية توفير هذا المبلغ الكبير.

وفي ثاني أكبر استجابة من نوعها لحالة مرضية تنشرها «الإمارات اليوم»، قدّمت هيئة الأعمال الخيرية في عجمان أربعة ملايين درهم، ومؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي 250 ألف درهم، وجمعية دار البر 300 ألف درهم، وجمعية الشارقة الخيرية 200 ألف درهم، والمصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية 100 ألف درهم، ومؤسسة محمد بن راشد الخيرية 100 ألف درهم، وجمعية بيت الخير 50 ألف درهم، وتكفل متبرعون بمليون و693 ألفاً و196 درهماً، ليكتمل المبلغ اللازم لعلاج (محمد).

متبرعون يتكفلون بسداد الدية الشرعية عن السجين «ساجد»

تكفل متبرعون بسداد 200 ألف درهم قيمة الدية الشرعية المترتبة على النزيل الباكستاني (ساجد - 33 عاماً)، المسجون في سجن دبي المركزي، على ذمة قضية دية شرعية.

وكانت «الإمارات اليوم» نشرت قصة معاناة (ساجد)، نتيجة سقوط عامل من جنسية دولة آسيوية في موقع بناء يشرف عليه، حيث ترتبت القضية على (ساجد)، باعتباره مسؤول العمال، وصدر بحقه حكم قضائي بالحبس إلى حين سداد قيمة الدية الشرعية البالغة 200 ألف درهم لورثة المتوفى. وبقي (ساجد) في السجن على ذمة القضية منذ أشهر عدة.

«أوقاف دبي» تتكفّل بعملية الطفلة «سيدة»

تكفّلت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي، بسداد 313 ألفاً و463 درهماً تكاليف عملية جراحية في العمود الفقري تحتاجها الطفلة (سيدة)، التي تعاني اعوجاجاً شديداً في العمود الفقري منذ الولادة، ما سبب لها ضغطاً على الأعضاء الحشوية، ومشكلات في المشي والتنفس، وحرمها الاستمتاع بطفولتها.

«الهلال الأحمر» و«دبي الإسلامي» ومتبرعان يساعدون «نور» بـ 1.1 مليون درهم

تكفلت هيئة الهلال الأحمر وبنك دبي الإسلامي ومتبرعان بسداد مليون و180 ألف درهم، قيمة النفقات العلاجية للمريضة (نور)، التي تعاني تليفاً في الرئة، وتحتاج إلى زراعة رئة أخرى.

وأعربت المريضة (يمنية - 52 عاماً) عن سعادتها البالغة وشكرها العميق للجهات المتبرعة والمتبرعين، لمساعدتهم لها على إجراء العملية الجراحية التي تحتاجها. وكانت (نور) شرحت لـ«الخط الساخن» أنها أصيبت بتليّف في الرئة قبل سنتين تقريباً، وأنها تعيش حالياً على جهاز تنفس اصطناعي.

مبادرات مجتمعية

«يد الخير» مبادرة للإفراج عن سجناء القضايا الإيجارية بدبي

وقّع مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي، وصحيفة «الإمارات اليوم»، مذكرة تفاهم لتبني مبادرة بعنوان «يد الخير»، تهدف إلى السعي للإفراج عن السجناء المتعثرين في قضايا مالية إيجارية، ممن حكم عليهم في إمارة دبي، وذلك من خلال تحفيز القطاع الخاص ورجال الأعمال على تبني هذه المبادرة، وتقديم الدعم اللازم للفئة المستهدفة منها.

«ياك العون 4» .. الإفراج عن 140 مواطناً متعثرين مالياً

أطلقت «الإمارات اليوم» و«محاكم دبي» ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، عام 2023 المبادرة الإنسانية «ياك العون» في دورتها الرابعة، واستهدفت إطلاق سراح سجناء مواطنين في إمارة دبي متعثرين مالياً، تزامناً مع فرحة رمضان، وهي مبادرة مجتمعية وطنية رائدة، ضمن مبادرات الصحيفة خلال شهر رمضان.

واستفاد من المبادرة 140 مواطناً من المتعثرين والملاحقين قضائياً، حيث بلغ مجموع مديونياتهم 21 مليوناً و176 ألفاً و995 درهماً، وتم تزويد «الإمارات اليوم» بأعداد المواطنين المشمولين بالمبادرة، بعد دراسة ملفاتهم واعتمادها من قبل لجنة «محاكم الخير» في محاكم دبي.

«بنيان الخير» جمعت 35 مليون درهم لتشييد 22 مبنى وقفياً

جمعت مبادرة «بنيان الخير»، 35 مليون درهم، لبناء 22 مبنى وقفياً لمصلحة المواطنين من ذوي الدخل المحدود والأسر المتعففة والحالات الإنسانية التي لا تنطبق عليها اشتراطات الخدمة الإسكانية.

وكانت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان، وصحيفة «الإمارات اليوم»، وقعت مذكرة تفاهم خلال 2023 أطلقت بموجبها المبادرة المجتمعية الوقفية.

واستهدف المبادرة - التي جاءت ضمن مبادرات الصحيفة المجتمعية التي تنظمها على مدار العام - تحقيق المشاركة المجتمعية من قبل أفراد ومؤسسات المجتمع في تحقيق الخطط الإسكانية للمواطنين.

إطلاق «فالكم طيب 2»

أطلقت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي، و«الإمارات اليوم»، مبادرة «فالكم طيب» في موسمها الثاني، عام 2023 ضمن سلسلة من المبادرات المثمرة بين المؤسسة والصحيفة، على مدى نحو 17 عاماً. واستهدفت المبادرة علاج المرضى الفقراء، الذين حالت أوضاعهم المالية دون تلقي العلاج اللازم، في ظل الظروف صعبة مروا بها، إضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية، والمتأخرات الإيجارية للمحتاجين، والإفراج عن نزلاء المنشآت العقابية والإصلاحية المعسرين، ومساعدة المواطنين ذوي الدخل المحدود، والوقوف على احتياجاتهم.