6234 مستفيداً من النقل العام المراعي للسن بالشارقة في 2023

كشفت إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، أن عدد المستفيدين من مبادرة «النقل العام المراعي للسن لفئتي طريحي الفراش وأصحاب الهمم» بلغ 6234 مستفيداً خلال عام 2023، وذلك بالتعاون مع دائرة الخدمات الاجتماعية، ومنطقة الشارقة الطبية.

وقال مدير إدارة المرور والدوريات، العقيد محمد عبدالله علاي، إن القيادة العامة لشرطة الشارقة تحرص من خلال مبادراتها الرائدة على تعزيز مسؤوليتها المجتمعية، وتوفير خدمات ذات جودة وكفاءة عالية، تتسق ورؤية دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة إمارة الشارقة.

وأوضح أن الهدف من المبادرة التي انطلقت منذ 2017، هو نقل طريحي الفراش من كبار السن وأصحاب الهمم من المنازل إلى المستشفيات والعكس، بالإضافة إلى نقلهم إلى الدوائر والمؤسسات الخدمية المختلفة التي يتحتم عليهم زيارتها، وتلبية احتياجاتهم، وتقوم على المبادرة كوادر مؤهلة تلقت التدريبات اللازمة للتعامل مع كل الحالات المرضية ضمن أسطول من السيارات المجهزة بأفضل التقنيات الطبية الحديثة.