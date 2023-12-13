تخصيص وقف عقاري مستدام في ورسان الرابعة

سجّلت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي ممثلة بمركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، مساهمة خيرية جديدة ضمن مبادرة «وقف المطورين العقاريين»، التي أطلقتها بالتعاون مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي، قدمتها شركة «بي إن إتش» العقارية بهدف تعزيز استدامة الجهود الإنسانية وتلبية احتياجات المجتمع.

وخصصت «بي إن إتش» شقة سكنية في مشروع «سمارت تاور» بمنطقة ورسان الرابعة في دبي، وقفاً خيرياً مستداماً، وتم تسليم العقار إلى «أوقاف دبي» لتتولى إدارته واستثماره وصرف عوائده على النشاط الخيري للمؤسسة في مجالات الصحة والتعليم، وتقديم العون للمحتاجين والأيتام والأرامل، ومساندة أصحاب الهمم ودعم الحالات الإنسانية وغيرها. وثمّن الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر، علي محمد المطوع، المساهمة الخيرية لشركة «بي إن إتش»، ورحّب بانضمامها للمبادرة الوقفية المبتكرة للمطورين العقاريين، وتعزيز جهودها المستمرة في مجالات العمل الخيري في إمارة دبي. وأكد المطوع أن مبادرة المطورين العقاريين استقطبت أبرز شركات التطوير العقاري الفاعلة في دولة الإمارات، ما يعكس التزامها بمسؤوليتها تجاه المجتمع وحرصها على المشاركة في سباق البذل والعطاء وتفعيل دورها الإنساني والتكافل الاجتماعي.

من جانبها أشادت مديرة مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، زينب جمعه التميمي، باستجابة شركة «بي إن إتش» للمبادرة المبتكرة ومشاركتها بوحدة عقارية دعماً للأنشطة الخيرية للمؤسسة.

وعبّر مؤسس شركة «بي إن إتش» العقارية، محمد ناصر إقبال، عن امتنانه لمنحه الفرصة ليكون جزءاً من هذه المبادرة ذات المعنى الإنساني الكبير.