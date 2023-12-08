على مكتب المسؤول

بلدية العين

يعاني بعض مستخدمي الطرق في مدينة العين من قيام سكان بزراعة أشجار ونباتات على الواجهة الأمامية لمنازلهم، ما يسبب إرباكاً لدى السائقين في عدم قدرتهم على رؤية الطريق بالشكل الجيد عند التقاطعات، نتيجة تداخل الأغصان والأوراق واحتلالها حيزاً من أطراف الطريق، فضلاً عن وجود حشرات وقوارض بسبب عدم عناية البعض بهذه المزروعات، لذا أناشد المسؤولين في بلدية منطقة العين بالنظر في أمر هذه المزروعات. (أبوفارس)

شرطة عجمان

نلاحظ في الآونة الأخيرة، وجود ظاهرة التسوّل في بعض الطرق التجارية الرئيسة في عجمان، من خلال أشخاص ينتمون لجنسيات مختلفة، خصوصاً على بعض الطرق الرئيسة في مركز المدينة، إذ إنهم يستعطفون المارة ويزعمون معاناتهم أمراضاً خطرة، أو عدم قدرتهم على سداد المتأخرات الإيجارية، وغيرها من الأمور الأخرى التي تسهم في حلها مؤسسات خيرية وقنوات رسمية، لذا نطالب المسؤولين في شرطة عجمان بالنظر في أمر هذه الظاهرة. (أبوعامر)

شرطة الشارقة

يعاني بعض مرتادي الطريق الممتد من منطقة المدام باتجاه مدينة الشارقة، وتحديداً الطريق الجديد الذي يبدأ من الدوار القريب من بلدية المدام، من قيادة سائقين مركباتهم بسرعات عالية وتهور، خصوصاً من فئة الشباب، وهذا الأمر يكثر في أيام نهاية الأسبوع، وفي بعض الأحيان يحدث تسابق في ما بينهم، ما يسبب إرباكاً كبيراً للسائقين الآخرين، خصوصاً كبار السن، في ظل وقوع الطريق بين العزب، لذا أناشد المسؤولين في شرطة الشارقة بالنظر في هذا الأمر. (أبوحميد)