على مكتب المسؤول

بلديات الدولة

لاحظ زوار متنزهات واستراحات مفتوحة في مناطق صحراوية وجبلية، ترك مخلفات طعام ونفايات تحت الأشجار، وفي المسطحات الخضراء، دون رميها في حاويات القمامة، ما يشوه المنظر العام للمكان، على الرغم من أن الجهات المعنية تكثف جهودها للمحافظة على نظافة البيئة، لذا يرجى من بلديات الدولة تكثيف حملات الرقابة، والتوعية بالآثار السلبية لهذه السلوكيات على البيئة والصحة العامة للمجتمع. (أبوفاضل)

بلدية دبي

يعتبر بر الروية منطقة سياحية شتوية لسكان مدينة دبي والمناطق المحيطة بها، حيث يحتوي على طرقات معبدة بين الكثبان الرملية، ويتجمع الكثير من الأفراد والعوائل في هذه المنطقة، خصوصاً في فصل الشتاء وتساقط الأمطار، لذا يرجى من المسؤولين في بلدية دبي استثمار هذه المنطقة في تنظيم فعاليات شتوية صحراوية، تناسب زوار المنطقة التي باتت مقصداً سياحياً مميزاً، خصوصاً في فصل الشتاء. (أبوعادل)

وزارة الاقتصاد

شكا متسوقون فوارق كبيرة بين أسعار سلع ومنتجات في منافذ بيع ومراكز تجارية كبيرة، إذ تبين أن عدداً من هذه المراكز يضع أسعار منتجات مخصصة للتخفيضات والعروض أعلى من أسعار نظيرتها في الرفوف الداخلية، وهذا الأمر يدخل في إطار تضليل المتسوقين، لذا يرجى من وزارة الاقتصاد، متمثلة في إدارة حماية المستهلك، النظر في الأمر، وتكثيف الرقابة، ووضع ضوابط ومعايير محددة لعروض التخفيضات، من أجل المحافظة على مصلحة التاجر أو البائع والمستهلك في الوقت نفسه. (أبورائد)