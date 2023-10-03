على مكتب المسؤول

وزارة الاقتصاد

لاحظ مرتادون للشوارع الخارجية بين إمارات الدولة اختلافات كبيرة في أسعار المنتجات والمشروبات والسلع الغذائية في مطاعم وأكشاك منتشرة على جوانب الشوارع. ودعا الشاكون الجهات المعنية إلى تكثيف الرقابة على أسعار هذه المنتجات، ووضع هامش لفروقات الأسعار بما يحمي المستهلك ويحافظ على مصالح البائعين في الوقت نفسه. (أبوهادي)

شرطة دبي

شكا سكان في منطقة الممزر بدبي، قيادة درّاجات نارية صغيرة في شوارع المنطقة، لا تحمل لوحات مرورية، مشيرين إلى أن بعض الشبان المراهقين يقودون هذه الدرجات بسرعات خطرة وتزعج بأصواتها سكان المنطقة. ودعا السكان شرطة دبي إلى تكثيف الدوريات وتوعية هؤلاء الشبان بخطورة قيادة الدراجات بلا لوحات مرورية وبسرعات تُشكل خطورة على حياتهم وحياة الآخرين. (أبوراشد)

بلدية الشارقة

شكا سائقو مركبات على شوارع رئيسة وداخلية في إمارة الشارقة، إلقاء البعض مخلفات الأكل أو أعقاب سجائر وعبوات معدنية من سيارتهم على الشوارع، وهي سلوكيات تضر بالبيئة والنظافة العامة وتشوّه المظهر العام للمنطقة. وطالب السائقون المسؤولين في بلدية الشارقة والجهات المعنية، بتسيير دوريات للحد من هذه السلوكيات والرقابة على النظافة العامة، وتكثيف حملات التوعية حول أهمية المحافظة على نظافة الشوارع، من أجل المحافظة على الصحة العامة والبيئة. (أبوسالم)