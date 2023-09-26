على مكتب المسؤول

بلدية المدام

لاحظ سائقون على شارع «مليحة – المدام» في إمارة الشارقة، تعطل بعض أعمدة الإنارة، وعدم وجودها في بعض الأماكن على الشوارع الداخلية للمنطقتين، ما يُشكل خطورة على مستخدمي الطريق، ويتسبب في حوادث لا تحمد عقباها. وناشد السائقون المسؤولين في بلدية المدام توزيع أعمدة الإنارة بما يلبي احتياجات مستخدمي الشارع الرئيس والشوارع الداخلية في منطقتي مليحة والمدام، وإصلاح الإنارة في عدد من الأعمدة حرصاً على سلامة الجميع. (أبوسالم)

بلديتا الشارقة وعجمان

يعاني مستخدمون للطريق الداخلي الموازي لشارع محمد بن زايد الواقع بين منطقة أم فنين التابعة لإمارة الشارقة ومنطقة الياسمين التابعة لإمارة عجمان، وقوع حوادث مرورية بشكل شبه يومي، بسبب ضيق مساحة الشارع. وأشاروا إلى أن الكثير من السائقين يضطرون لتجاوز المركبات الأخرى على هذا الشارع الداخلي الذي يتألف من حارة واحدة لكل اتجاه، الأمر الذي يتسبب في حوادث تصادم متقابلة. وطالب الشاكون الجهات المعنية بتطوير الشارع ورفع كفاءته ليتناسب مع حركة المرور عليه. (أبوأحمد)

بلدية الفجيرة

يشكو أهالٍ في منطقة «الرحيب الجديدة» التابعة لإمارة الفجيرة، انتشار حيوانات سائبة، على الشارع الرئيس للمنطقة، مشيرين إلى أنهم يشعرون بالقلق والتوجس أثناء قيادة سياراتهم على الشارع المؤدي إلى منطقتهم.

وطالب الأهالي المسؤولين في بلدية الفجيرة بتكثيف الدوريات المرورية وحملات التفتيش، ووضع لافتات توضح وجود حيوانات سائبة في المنطقة، تفادياً لحوادث الاصطدام. (أبوراشد)